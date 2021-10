La solución EcoStruxure Building Advisor de Schneider Electric premiada en FacilitiesNet.com Vision Award Comunicae

viernes, 1 de octubre de 2021, 15:32 h (CET) La solución EcoStruxure Building Advisor de Schneider Electric recibe un reconocimiento en los FacilitiesNet.com Vision Award por su software de análisis y gestión Schneider Electric, líder mundial en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha recibido recientemente un premio de FacilitiesNet.com Vision Awards. En un año en el que se han batido récords de participación en los Vision Awards, un jurado independiente ha elegido a EcoStruxure Building Advisor de Schneider Electric como ganador en la categoría de software de análisis y gestión.

EcoStruxure Building Advisor de Schneider Electric es una solución que engloba un conjunto de servicios de monitorización analítica que facilita el rendimiento operativo y el mantenimiento remoto de los edificios. La solución proporciona información procesable sobre el funcionamiento de un edificio e identifica áreas de mejora y fallos para ayudar a optimizar las incidencias.

FacilitiesNet.com es el portal digital para los lectores de las revistas Building Operating Management y Facility Maintenance Decisions, que visitan una media de 135.000 profesionales del sector cada mes, y entre los que se encuentran propietarios de edificios, directivos de instalaciones, jefes de operaciones e ingenieros de mantenimiento.

Los Vision Awards reconocen la innovación y la excelencia de los productos que contribuyen a la gestión y las operaciones eficientes y rentables de los edificios institucionales y comerciales en Estados Unidos.

"Estamos muy orgullosos de ser reconocidos por FacilitiesNet en su programa de premios 2021", comenta Manish Kumar, SVP de Digital Buildings, Schneider Electric. "EcoStruxure Building Advisor utiliza los últimos avances tecnológicos, garantizando que los administradores de instalaciones y edificios estén equipados con las herramientas más innovadoras para mejorar las operaciones de sus edificios. Nunca ha habido un momento más crítico para invertir en la gestión de edificios, ya que las constantes presiones normativas, energéticas y de bienestar de los ocupantes hacen que la eficiencia y la resiliencia de los edificios pasen a primer plano"

Kumar continúa: "Con la implementación de EcoStruxure Building Advisor, los administradores de instalaciones y edificios pueden pasar del enfoque convencional de mantenimiento reactivo, programado e in situ a un enfoque más eficiente y eficaz que aprovecha el mantenimiento remoto, automatizado, de supervisión continua y basado en la condición. Los clientes empresariales y los que tienen varios edificios con diversos sistemas BMS se han beneficiado especialmente de la tecnología de gemelo digital abierta y agnóstica de BMS y del alcance global de Schneider Electric para estandarizar las operaciones y el mantenimiento de las instalaciones con EcoStruxure Building Advisor."

Con EcoStruxure Building Advisor, los gestores de edificios pueden responder de forma mucho más proactiva con decisiones basadas en datos para reducir los costes de mantenimiento, mejorar el valor de los activos, aumentar la satisfacción de los ocupantes y crear edificios más sostenibles y eficientes energéticamente. Basándose en los resultados de los clientes, Schneider Electric ha registrado una reducción del 20% en el consumo energético de las organizaciones que utilizan EcoStruxure Building Advisor, consiguiendo más de 20 millones de dólares en costes evitados atribuibles al ahorro de energía y a la reducción de los costes de mantenimiento no planificados.

Además de este ahorro de costes, EcoStruxure Building Advisor también proporciona análisis, diagnósticos y recomendaciones más precisos. Utilizar un enfoque de Gemelo Digital para los equipos y sistemas de HVAC hace que la precisión del análisis, el diagnóstico detallado y la recomendación de acciones correctivas sean muy superiores en comparación con el software basado en habilidades humanas o en reglas. Este Gemelo Digital se mejora continuamente basándose en la información de 200.000 equipos HVAC conectados en ocho categorías de edificios diferentes en 20 países.

Además, se consigue una mayor eficiencia y productividad ya que el modelo híbrido de expertos en HVAC remotos y equipos de ejecución locales, EcoStruxure Building Advisor ha permitido completar más de 16.000 tareas, lo que ha ahorrado aproximadamente 260.000 horas de tiempo a los ingenieros de servicio in situ para detectar, diagnosticar y crear un ticket de mantenimiento. En este sentido, también se produce una mejora en la experiencia de los usuarios y es que, EcoStruxure Building Advisor ayuda a lograr el cumplimiento de las normas ISO50001 o los objetivos de sostenibilidad basados en la mejora de la eficiencia energética, mejorando la calidad del aire interior para que los edificios sean más saludables para sus ocupantes.

Para saber más sobre el EcoStruxure Building Advisor de Schneider Electric, hacer clic aquí.

