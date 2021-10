La apuesta de GAIA para formar a jóvenes en programación premiada en los Digital Skills Awards Spain 2021

La plataforma web ToolboX.Academy ha recibido el premio en la categoría "Competencias digitales en educación" en los premios otorgados por AMETIC, patronal de la industria digital española. Se trata de una plataforma diseñada por la Universidad de Málaga que cuenta con el apoyo e impulso del Clúster vasco GAIA y que integra la serie educativa de televisión TXAC Planet Su objetivo principal es que el alumnado conozca la programación de ordenadores y los fundamentos del pensamiento computacional, así como despertar vocaciones en el sector TIC.

Ya son más de 20.000 los estudiantes y 500 los centros educativos que han completado las 50.000 horas de código en la plataforma, que cuenta con 3.000 usuarios únicos diarios.

El director general de GAIA, Tomás Iriondo; y Francisco Vico, profesor de la Universidad de Málaga, recogieron ayer en Madrid el Premio “Digital Skills Awards Spain 2021” en su categoría ‘Competencias digitales en la educación’, otorgado por AMETIC a la plataforma ToolboX.Academy. Estos galardones identifican, valoran y reconocen los mejores proyectos y experiencias en el campo del desarrollo del talento habilitador en competencias digitales para la sociedad, los profesionales, la educación, las mujeres y niñas, en la inclusión y la formación profesional.

ToolboX.Academy surgió como plataforma desarrollada por profesorado de la Universidad de Málaga, con el apoyo del Clúster GAIA, socio del proyecto, para contribuir a resolver el problema de la falta de alfabetización computacional del alumnado infantil y juvenil. Tal y como explica Tomás Iriondo, con su uso “conseguimos introducir a niñas y niños en el mundo de la programación y les ayudamos a que desarrollen el pensamiento computacional, ayudando en la compleja tarea de la enseñanza de programación en las aulas. Además, el proyecto sirve para atraer más vocaciones entre los jóvenes para cursar estudios relacionados con las ingenierías y las TIC, además de proporcionarles unas competencias digitales que les resultarán de gran utilidad en su futuro profesional”, apunta.

En este sentido, el catedrático Francisco Vico destaca que “se trata de una iniciativa que puede animar a niñas, que más adelante serán jóvenes, a estudiar carreras de ingeniería y accedan a puestos de trabajo que van a surgir en programación, en telecomunicaciones, en ingenierías, etc; y a los que actualmente no acceden porque no eligen este tipo de carreras universitarias”.

La plataforma web gratuita ToolboX.Academy permite a niñas, niños y jóvenes realizar un curso de programación completo en el lenguaje elemental propio ToyScrip, basado en texto y que incluye la secuencia de instrucciones, bucles y anidamiento, uso de variables, instrucciones de entrada/salida y la estructura condicional con operadores relacionales y lógicos. De esta manera y en un entorno lúdico, el alumnado aprende de manera autónoma, programando un robot para que resuelva diversas situaciones planteadas, con más de 400 tareas diferentes y una curva de aprendizaje suave.

¿Cómo registrarse?

En cuanto a su funcionamiento, colegios e institutos pueden registrarse y generar credenciales de acceso individual para su alumnado, que realizará un curso de programación de 10 horas (promedio) en un lenguaje elemental (ToyScript) diseñado por el equipo para facilitar el aprendizaje.

La plataforma da también acceso a los 30 capítulos de la serie de televisión TXAC Planet, disponible en castellano y en euskera, producida por el equipo promotor del que también forma parte la productora Azaroa Films, para enseñar de forma amena los principales conceptos de ToolboX.Academy.

Tras implantarse en 500 centros y haber sido utilizada por más 20.000 estudiantes la iniciativa ha recibido el apoyo de entidades públicas y privadas, así como financiación para costear los desarrollos futuros.

Desde GAIA subrayan que se ha demostrado el potencial de ToolboX.Academy para enseñar desde programación hasta conceptos de Inteligencia Artificial, “por lo que podría constituirse en una de las soluciones de referencia en materia de capacitación TIC a nivel global”.

Para más información: https://toolbox.academy/es

Vídeos

Vídeo presentación de la iniciativa