¿Cómo aumentar la productividad si se forma parte de Crowd1?

jueves, 30 de septiembre de 2021, 09:18 h (CET) Trabajar desde casa está cada vez más implementado en las empresas de todo el mundo. Trabajar desde casa permite entre otras cosas organizar el tiempo con cierta flexibilidad. Por lo general, las empresas exigen el cumplimiento de cierto número de horas o la consecución de determinados objetivos El confort del trabajo a distancia, donde el empleado sabe que puede organizar su tiempo y atender cualquier posible imprevisto (una gestión urgente, un hijo que se ha puesto malo, etc.) sin que suponga un grave problema, hace que el trabajador aprecie más las ventajas de su situación laboral.

De esta forma, la motivación y el compromiso va aumentado para cumplir con las expectativas, lograr los objetivos e implicarse en la buena marcha de la empresa que le facilita esta flexibilidad en las condiciones de trabajo.

Por estas y muchas otras ventajas que aporta el teletrabajo, tanto a empleador como a empleado, cada vez hay más empresas que se unen a este modelo de trabajo.

Una de las empresas que lo ha hecho es Crowd1, con sede en los Emiratos Árabes Unidos ofrece a sus miembros de todo el mundo la posibilidad de participar en la economía digital.

Aquellos que estén dispuestos a esforzarse un poco en su membresía y terminen generando ventas, tienen la posibilidad de obtener beneficios a través del programa de bonificaciones de Crowd1.

Pero para maximizar los beneficios trabajando desde la distancia, hay que seguir una serie de consejos.

Crear un espacio de trabajo acogedor.

Arreglarse como si se saliera a la oficina. Está permitido ponerse cómodo, pero no trabajar en pijama. La mente inconsciente recibe “imputs” de lo exterior, así si la vestimenta es igual o parecida a la que se utiliza generalmente en el trabajo se está mandando el mensaje de “estoy trabajando”.

Evitar distracciones. Por ejemplo, el primer paso sería desactivar las notificaciones del teléfono, tales como Facebook, Instagram y Snapchat, que muy probablemente no se necesitarán mientras se trabaja. Esto ayudará a mantener la concentración. Hay varios estudios que demuestran que la multitarea tiene un efecto negativo en la productividad.

Hacer pequeños descansos cada cierto tiempo. Lo ideal es parar cada 30 ó 35 minutos.

Establecer objetivos claros sobre lo que se quiere conseguir durante el día. Tener objetivos claros para la jornada laboral, ayudará sin duda a ser más productivo cuando se trabaja desde casa.

Estos consejos serán muy útiles para aumentar la productividad si se trabaja con ventas online desde casa como miembro de Crowd1, o si se trabaja desde casa en cualquier otra profesión.

