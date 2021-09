Canarias Medical, empresa especializada en la distribución de ayudas técnicas en el sur de Gran canaria Comunicae

miércoles, 29 de septiembre de 2021, 10:55 h (CET) Cuando la incontinencia se presenta en la vida de una persona ya sea por problemas de salud, por la edad o bien por estar inmovilizado se convierte en un problema molesto. Canarias Medical, entre otras Ayudas Técnicas, ofrece pañales para adultos y los suministra a domicilio, sin que tener que desplazarse, para que la incontinencia no sea un obstáculo en la vida de las personas que lo padecen Si algo caracteriza a la empresa Canarias Medical como empresa especializada en Ayudas Técnicas en Puerto Rico (Gran Canaria), es la apuesta por el servicio personalizado, con el fin de apoyar a personas con movilidad reducida y/o dependientes en su vida diaria.

Canarias Medical se esfuerza en complacer a sus clientes ofreciendo productos de alta calidad del mercado, que se suministran en toda la isla y que tienen como añadido un eficaz servicio a domicilio en todo el suroeste de Gran Canaria.

Uno de los productos estrellas es el pañal para adultos. Este producto que es imprescindible para muchas personas que tienen personas dependientes y/o mayores a su cargo porque que les hace más fácil el día a día.

Gracias a las investigaciones se ha mejorado e innovado en un producto que cada vez está mejor valorado y resulta imprescindible como son los pañales para personas adultas. Gracias a las nuevas tecnologías se han conseguido pañales donde sus predoblados son muy eficaces y seguros, con gran nivel de absorción para todos los niveles de incontinencia. Todo esto sin dejar de cuidar a los mayores que los usan y así hacerles sentir cómodos, tanto de día como de noche

¿Cuándo empezar a usar los pañales para adultos?

Si se observa que la persona presenta una incontinencia constante durante todo el día, aunque no sea a diario y para evitar imprevistos que supongan un deterioro en la calidad de vida de la persona en cuestión. Y , por supuesto, cuando la persona que presenta incontinencia de cualquier tipo está inmovilizada.

Entre las ventajas de usar los pañales para adultos, aparte de mantenerlos secos y favorecer el descanso nocturno de dependientes y de sus cuidadores, están el ofrecer una mayor autonomía y apostar para que les suba la confianza en si mismas. Las personas que los usan se muestran con mayor seguridad.

A la hora de elegir unos pañales para adultos déjese asesorar y compruebe que son resistentes a los estiramientos que se producen durante el movimiento de la persona que lo lleva puesto.

Canarias Medical ofrece unos pañales para adultos que son resistentes ya que llevan unas tiras adhesivas preparadas para que las personas que los llevan puestos puedan hacer los movimientos diarios, sin tener que preocuparse de los estiramientos propios de la movilidad diaria puesto que son altamente resistentes.

Para personas inmovilizadas aconsejamos cambiar los pañales de dos a cinco veces diarias y, de esta manera, se evitan lesiones cutáneas. El cuidado de personas con incontinencia se hace más ligero con la ayuda de estos productos, especialmente diseñados para estos casos. Es una apuesta por el bienestar de los mayores y personas inmovilizadas y también por la salud de su piel y la salud mental de quienes quieren seguir con su día a día sin esas molestias.

Adultos mayores e independientes se resisten a usar pañales por diversos motivos hasta que los prueban y se dan cuenta de que les cambia la vida porque ya pueden salir de casa sin tener miedo a la vergüenza de sentir que no controlan el orinarse encima. También experimentan que los materiales con los que se fabrican no solo son resistentes sino que cuidan de que la piel no se irrite ni por pérdidas ni tampoco por rozaduras o por calor excesivo.

Canarias Medical, empresa pionera en Canarias piensa en los mayores y en las personas inmovilizadas y les acerca hasta su casa, desde La Aldea hasta Puerto Rico en Gran Canaria los pañales Canarias Medical le acerca los pañales para adultos que les protegerá para que puedan pasear seguros de sí mismos o bien les cuidará a fin de que tengan un día a día seco y un sueño seguro.

