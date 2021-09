Centroamérica unida a través del arte Escritores, poetas, artistas, editores y periodistas de diferentes países se dieron cita en este magno evento artístico y cultural Carlos Javier Jarquín

miércoles, 29 de septiembre de 2021, 10:19 h (CET) El miércoles 15 de septiembre del presente año, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, conmemoraron doscientos años de independencia. Estos cinco países centroamericanos se independizaron de España el sábado 15 de septiembre de 1821, y unos días después, el 28 de noviembre, Panamá siguió sus pasos conquistando también su libertad. En honor a esta fecha, desde el inicio de este año, tuve la iniciativa de emprender el proyecto de la Antología del Bicentenario de Centroamérica.



Para hacer realidad este sueño, fue necesario la unidad, hermandad y por supuesto la pasión, que cada uno de los involucradossumó a esta iniciativa, logrando reunir a un talentoso equipo de coordinadoresque se pusieron al frente de cada país. En Guatemala, el escritory editor Rodrigo Villalobos Fajardo, por El Salvador, la escritora y poeta Claudia Figueroa Oberlin, en Honduras el escritor y poeta Rubén Sanabria, por Costa Rica el escritor y profesor Leonardo Cruz Alvarado y en Panamáel poeta y editor Edwin Kenys Chacón. A quienes se sumaron; escritores, poetas, pintores y por supuesto; la escritora, poeta y editora mexicana, Ana María Ayala, directora general de Ayame Editorial. Gracias a los cuales el proyecto es hoy una realidad. Sin olvidar, por supuesto, el reconocimiento para quienes colaboraron en la corrección y edición: Rodrigo Villalobos Fajardo, Giselle Ivette López Guzmán (Honduras), Lydia González Martinica (Nicaragua) y Elías Mondragón Herrera (Perú).

Es importante resaltar que esta obra se perfiló de forma independiente a toda ideología política, interés económico y credo religioso, con el único objetivo de hermanarnos a través del arte y enviar una cordial invitación, para conocer, promover y difundir, las similitudes culturales y artísticas, que como centroamericanos, compartimos.

De esta manera, el domingo 19 de septiembre dando inicio a las 2:00 p.m.(hora de Centroamérica), a través de Zoom y Facebook Live, nos reunimos para realizar la presentación oficial de la Antología del Bicentenario de Centroamérica.A este histórico evento artístico-cultural se hicieron presentes escritores, poetas y periodistas de diversos países, siendo moderadora del evento la cantautora, escritora, locutora, poeta y Directora creativa de Ayame Editorial, Yared Ayala, quien, con su singular simpatía y cálida sonrisa, se llevó el aplauso y admiración de los invitados especiales, y de todos los que disfrutaronla trasmisión en vivo.



Después de la bienvenida a los invitados, fue presentado el BookTráiler, con unaduración de 10 minutos, continuando con la participación de la Directora de la editorial, para dar lectura al prólogo de su autoría, con el que engalanó la obra; al término del cual, iniciamos con la presentación de los autores invitados a formar parte del proyecto por cada coordinador,quienes fueron manifestando su agradecimiento, beneplácito y el orgullo por sus representantes nacionales. En el siguiente enlace podrá mirar este fabuloso Book Tráiler: https://youtu.be/nkRBupoFvZk

Después de estas presentaciones pudimos disfrutar la lírica de los poetas homenajeados, en voz de declamadores que nos hicieron vibrar. Por Guatemalala poeta Mayevi Hadith Galindo quien recitó “AUTOQUIROMANCIA”, de Miguel Ángel Asturias. Por El Salvador, el escritor, poeta y compositor Alexander Campos, quien declamó un fragmento de “Oda a Centroamérica", de Francisco Gavidia, al término del cual, tuvimos el gusto de escuchar las palabras del autor de la contraportada, el pintor salvadoreño Gilberto Arriaza.

Continuando Mario González, declamador representante de Honduras, quién nos deleitó con el poema Salutación a los poetas Brasileros de Juan Ramón Molina, seguido de Lilibeth Esther Mendoza, invitada por Nicaragua, que a través de un vídeo nos conmovió con el poema “Lo Fatal” de Rubén Darío, y de quien compartimos el siguiente link (a modo de disculpa y reconocimiento), con el poema “Retorno”, del mismo autor, y el cual, debido a inconvenientes técnicos, no pudimos reproducir en el evento. En el siguiente puede mirar esta estupenda declamación: https://youtu.be/D-ZrCeAm2ZE

El escritor, poeta, historiador, periodista y autor del epílogo Mario Hernán Ramírez, su participación fue a través de un vídeo en el cual expresó su gratitud por haber sido parte de esta inolvidable recopilación literaria. Durante la presentación también tuvimos el placer de escuchar unabreve intervención del Dr. Carlos Díaz Picasso Director general del periódico El Sol de las Américas de República Dominicana, así como del cantautor, poeta e historiador nicaragüense Erving Mayorga, autor de la Canción del Bicentenario de la Independencia, misma que fue presentada después de sus palabras.

Y no podía faltar el talentoso representante de Costa Rica, el escritor, profesor e investigadorLuis Gustavo Lobo Bejarano, cuya voz hizo honor a los poemas“Patria y nocturno sin patria”, extraídos del poemario “Nosotros los Hombres” del homenajeado Jorge Debravo, a cuyo hijo, Raimundo Bravo, tuvimos además el honor de conocer y escuchar, en una breve intervención en donde manifestó su agradecimiento a los organizadores del proyecto y a la editorial;y como un inesperado regalo de extensión al homenaje de su padre, nos deleitó con la lectura de un poema, bajo la mirada complacida de Margarita Salazar Madrigal, esposa de Jorge Debravo y Lucrecia Bravo Salazar hija mayor del excelente poeta costarricense.

Por último, pero no menos importante ni menos talentosa, la representante de Panamá,Lilibeth Mendoza, se lució declamando un hermoso poema de Ricardo Miró, titulado “Patria.” Con lo cual dimos por terminada la presentación.

Y desde este espacio, enviamos nuestro agradecimiento infinito, a los participantes de la Antología que estuvieron presentes en la presentación. Nuestra gratitud para las y los escritores, poetas, artistas, editores y periodistas de los diferentes países que se dieron cita en este magno evento artístico y cultural, para festejar el lanzamiento internacional de la Antología del Bicentenario de Centroamérica; y a quienes cito a continuación:

Edith Hernández Villanueva, Lilia Molina Fernández, Araceli Amador Vázquez, Alejandro Rejón Huichin, Jorge Daniel Tejeda Palafox, (México). Tania Anaid Ramos González, Azula (Puerto Rico), Ramón de Jesús Núñez Duval (República Dominicana. María Beatriz Muñoz Ruiz, José Luis Ortiz, Isidoro Irroca, (España), Osiris Valdés López (Cuba-España). Ramina Herrera Arteaga, Elías Mondragón Herrera, Ángel Valeriano (Perú). Alicia Antonia Muñoz (Argentina) y Luis Alberto Ambroggio (Argentino-Estadounidense). Wilson Escobar Gaviria, director del periódico El Querendón y el escritor Wilson Rogelio Enciso (Colombia). Rubén Darío IV (bisnieto de Rubén Darío), Omar Mojica Vega, Yader Serrano, Blanca Mejía, (Nicaragua), Elsa Ramírez García y Giselle Ivette López Guzmán (Honduras).





El autor es escritor, poeta, columnista internacional y coordinador general de la Antología del Bicentenario de Centroamérica.





