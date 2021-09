​La consultoría inmobiliaria digital, un servicio al alza Estamos ante un recurso que se ha revelado muy útil y que ha despertado el interés de los clientes Redacción

miércoles, 29 de septiembre de 2021, 09:18 h (CET) Sobra decir que –durante la pandemia– internet se ha vuelto todavía más imprescindible en nuestros hogares. Así, para teletrabajar, para las tareas de clase de los niños y estudiantes, así como para comunicarnos de una manera segura o disfrutar de nuestro ocio, casi todos nos hemos volcado en la red. Por supuesto, determinados negocios como el inmobiliario tampoco han escapado a esta prevalencia de lo digital.



Lo cierto es que numerosas empresas del sector inmobiliario ya emplean la tecnología para sacar ventaja sobre sus competidores y dado que cada vez estamos más habituados a emplear el canal online, los clientes llegan muy bien informados a la propiedad antes de visitarla in situ.

Así, contamos con innovadoras herramientas que permiten al comprador ahondar en los detalles de la finca que le interesa desde su dispositivo. En concreto, hablamos de tours virtuales que recorren de cabo a rabo el inmueble poniéndonos al tanto de todas sus particularidades.

Los vídeos empleados en esta visita online poseen tal calidad que para los compradores resulta sumamente fácil imaginarse viviendo en la casa antes de que crucen el umbral de la entrada pues la información es vívida y minuciosa. A esto se añade la intervención del asesor inmobiliario que puede atender las preguntas de los interesados de manera inmediata pues les acompaña durante el tour.

Estas agencias suelen, asimismo, trabajar con los mejores fotógrafos del sector. En ocasiones, con profesionales de la fotografía nupcial que, sin duda, captan a las mil maravillas la felicidad, el amor y las posibilidades que puede brindar un futuro hogar.

Por supuesto, tanto el agente de ventas como el camarógrafo o el fotógrafo deben combinar sus talentos durante todo el proceso para obtener el mejor de los resultados posibles. No hay que olvidar que los agentes saben qué elementos de la propiedad deben destacarse, mientras que los camarógrafos aportan su creatividad.

Estamos ante un recurso que se ha revelado muy útil y que ha despertado el interés de los clientes pues pueden conocer digitalmente el inmueble antes de decidir visitarlo en persona.

En suma, esta nueva manera de explorar el interior de una vivienda ofrece flexibilidad a los compradores dado que les permite ahorrarse desplazamientos e incluso consumar la compraventa en mucho menos tiempo. Algo que, sin duda, deviene en un ahorro de tiempo y esfuerzos.

