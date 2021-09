El joven David Aguilar, "Hand Solo", nuevo embajador de la Fundación Adecco Comunicae

martes, 28 de septiembre de 2021, 17:11 h (CET) El estudiante de Bioingeniería, con síndrome de Poland, se dio a conocer a raíz de construir su propia prótesis con piezas de LEGO siendo un niño. Ofrecerá su testimonio y la ponencia "A lego life" junto a la Fundación Adecco para fomentar la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito empresarial David Aguilar, “Hand Solo”, (Andorra, 1999), se ha incorporado al equipo de embajadores que apoyan a la Fundación Adecco en el proyecto #EmpleoParaTodos, cuya misión es la inclusión laboral de aquellas personas más vulnerables de nuestra sociedad.

Este joven estudiante de bioingeniería centrará su labor en la sensibilización de entornos empresariales a través de jornadas dirigidas a empleados, comités de dirección, departamentos de recursos humanos u otras áreas implicadas en la inclusión laboral de profesionales con discapacidad. En estas jornadas, el nuevo embajador compartirá su testimonio, sus experiencias y anécdotas a partir de la ponencia “A lego life”.

Con esta incorporación, David pasa a formar parte del equipo de embajadores de la Fundación Adecco al que ya pertenecen otros cinco referentes en el ámbito de la discapacidad: Pablo Pineda, Juan Manuel Montilla “El Langui”, Desirée Vila, Raquel Domínguez, Edu Carrera y Maria Petit.

El juego que se convirtió en historia de superación

David Aguilar nació con síndrome de Poland, una enfermedad congénita que impidió que se desarrollaran su músculo pectoral y su antebrazo derecho. Debido a su discapacidad, sufrió acoso escolar, pero no dudó en pedir ayuda y encontró una vía de escape en el LEGO. Gracias a este juego de construcciones dio rienda suelta a su creatividad y, con tan solo nueve años, construyó su primera prótesis.

David transformó su amor por las piezas de LEGO en su identidad. Una historia de inspiración y superación para los miles de niños que le siguen en redes sociales y ahora también para todas aquellas personas que escuchen su mensaje en los “Encuentros por la diversidad” organizados por la Fundación Adecco junto a empresas de toda España. Misión que compatibilizará con sus estudios de Bioingeniería en la Universidad Internacional de Cataluña (UIC). A sus 22 años, David ya ha escrito un libro contando su experiencia (‘Pieza a pieza. La historia del chico que se construyó a sí mismo’) y es el protagonista del documental ‘Mr. Hand Solo’, que pronto se estrenará en España, y que obtuvo el premio al mejor documental del festival Boston Science Fiction Film.

En su nuevo papel como embajador de la Fundación Adecco, David Aguilar espera que su mensaje de superación “pueda influir en hacer del mundo un lugar mejor, más solidario y humano. Un lugar donde la discapacidad no sea motivo de exclusión, sino de inclusión”. También pretende que su historia de superación tenga el poder de llegar a los corazones de las personas que pueden cambiar el mundo: “Dar más posibilidades a aquellos que antes estaban en riesgo de exclusión y que cada vez más, tienen la oportunidad de demostrar su valía. Mi historia fluye en dos direcciones: poder inspirar a las personas como yo, y a aquellos que pueden decidir nuestro acceso a nuevas oportunidades”, añade.

Por su parte, Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, recuerda que “con testimonios como el de David se derriban viejos estigmas que suelen perjudicar a las personas con discapacidad al mismo tiempo que contribuimos a normalizar su acceso al ámbito laboral. Para ello, es fundamental reconocer las competencias y el valor de las personas más allá de cualquier etiqueta”.

Sobre Fundación Adecco

Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la Responsabilidad Social Corporativa que asume el Grupo Adecco como líder mundial en la gestión de los Recursos humanos. Su principal objetivo es la inserción en el mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, encuentran más dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo.

Personas con discapacidad, mayores de 45 años parados de larga duración, mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género y otros grupos en riesgo de exclusión social.

