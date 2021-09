NTT fortalece su alianza con Microsoft para impulsar el trabajo híbrido Comunicae

martes, 28 de septiembre de 2021, 14:07 h (CET) Enriquecer la telefonía y la conectividad empresarial con Operator Connect de Microsoft para Microsoft Teams NTT Ltd., proveedor mundial de tecnología y soluciones empresariales, anuncia la próxima fase de su alianza estratégica con Microsoft para ofrecer soluciones seguras y fiables que ayuden a los clientes empresariales a acelerar sus iniciativas de transformación digital. NTT ha sido seleccionado como uno de los partners para el lanzamiento de Operator Connect para Microsoft Teams, que permite llamadas PSTN en Teams, proporcionando funcionalidad de llamadas integradas que simplifica las comunicaciones empresariales.

Disponible desde hoy, Operator Connect ofrece servicios de telefonía y soporte de nivel operador en 39 países, con extras adicionales como grabación conforme a la normativa, E911 dinámico, cola de llamadas e interoperabilidad de vídeo. Las capacidades de soporte y servicios gestionados de NTT también proporcionan soporte de ciclo de vida completo para ayudar a los clientes a activar soluciones holísticas en todas las cargas de trabajo, incluyendo llamadas, colaboración, experiencia integrada de los clientes y productividad.

NTT como partner de lanzamiento de Operator Connect representa otro hito clave en la alianza estratégica entre NTT y Microsoft. En 2019, las dos empresas se comprometieron a crear una nueva generación de ofertas de servicios gestionados que proporcionen una experiencia mejorada de empleados y clientes basada en Microsoft 365, Microsoft Viva y Azure Communications Services.

Estas ofertas están respaldadas por la infraestructura de red inteligente y segura de NTT, incluida su solución Private 5G recientemente lanzada, la primera solución privada LTE/5G de pila completa disponible en el mercado como "Network-as-a-Service". La alianza seguirá brindando a los clientes agilidad, transformación y automatización avanzadas para su negocio, lo que les ayudará a pasar a un modelo de trabajo híbrido.

Este desarrollo es el comienzo de la inversión conjunta en servicios colaborativos que se extiende a Azure Communications Services, Mobility y Microsoft Viva para proporcionar los mejores servicios gestionados y valor añadido aprovechando las capacidades del Grupo NTT.

En relación a este lanzamiento, Abhijit Dubey, CEO de NTT Ltd., dijo: "Estamos orgullosos de reforzar nuestra alianza con Microsoft y de ser elegidos como uno de los primeros partners en ofrecer Operator Connect a los clientes de Microsoft Teams. También garantizamos servicios de soporte de ciclo de vida completo para que los clientes puedan disfrutar de una experiencia consistente y sin problemas. La pandemia ha cambiado completamente la forma en que trabajamos, pero ha puesto de relieve la importancia de la conectividad y la comunicación. Operator Connect proporcionado a través de NTT permitirá a las empresas conectarse y comunicarse con sus empleados y clientes sin importar dónde estén trabajando".

Jared Spataro, vicepresidente corporativo de Modern Work en Microsoft, dijo: "Como partner estratégico clave a nivel mundial, NTT ha sido un colaborador innovador y con visión de futuro para Operator Connect. Desde el lanzamiento a nivel global, , NTT ya está ejecutando la plataforma para varios clientes clave y ofrece altos niveles de asesoramiento, servicio y soporte en 39 países. Seguimos reforzando nuestra alianza para lograr avances reales en la aplicación de la telefonía en Teams y acercarla al mercado para habilitar a la fuerza de trabajo híbrida".

Para obtener más información sobre Operator Connect en NTT, hacer clic aquí

