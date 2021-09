La comodidad en el servicio marca la diferencia en Blauwasser Tech Comunicae

martes, 28 de septiembre de 2021, 09:22 h (CET) Pymes, franquicias, autónomos, grandes compañías y particulares cuentan con ventajas como no tener que trasladar o manipular botellas, contar con costes fijos y que la instalación sea sencilla y sin necesidad de obras La empresa Blauwasser Tech, dedicada a la instalación y el mantenimiento de fuentes de agua conectadas a la red mediante sistemas de purificación,es consciente de que hay muchos motivos para adquirir una fuente o un purificador de agua, aunque, sin duda, una de las principales razones se basa en la comodidad que ofrece este tipo de servicio.

En este sentido, entre las ventajas y los beneficios que supone para las empresas contar con una fuente de agua de Blauwasser Tech destacan:

Comodidad de servicio , puesto que no es necesario manipular o trasladar botellas, especialmente si se trata de garrafas de grandes dimensiones. Al estar conectado a la red, el sistema con filtros permite que, por mucho que se beba, nunca faltará el agua.



Comodidad de gestión , ya que al tratarse de costes fijos es más fácil controlarlos, al no tener que estar contrastando las botellas y las garrafas que se han recibido cada mes con la factura final del agua.



Instalación fácil y sin obras , lo que permite que en un breve espacio de tiempo el sistema quede instalado y operativo, sin causar molestias al resto de personas de la empresa o del hogar.



Mantenimiento semestral o anual, lo cual supone que se realicen muypocas visitas por parte de los profesionales de Blauwasser Tech, con lo que apenas se molesta a los trabajadores o familiares a lo largo del año, mejorando de este modo la productividad y evitando distracciones del personal.

En palabras de David Alonso, Gerente de Blauwasser Tech, “una de nuestras principales ventajas es que aportamos comodidad en el servicio que ofrecemos a nuestros clientes, para que no tengan que preocuparse de cuestiones como el mantenimiento, la instalación de las fuentes de agua o el control de los gastos, ya que de todo ello se ocupa nuestro equipo de profesionales”.

Acerca de Blauwasser Tech

La compañía Blauwasser Tech cuenta con más de 15 años de experiencia en la instalación y el mantenimiento de fuentes de agua conectadas a la red con sistemas de purificación, y hoy en día es una de las empresas líderes en su sector, tanto en la Comunidad de Madrid como a nivel nacional.

Blauwasser Tech dispone de un catálogo de dispensadores de agua, tanto para empresas de servicios que simplemente quieren disfrutar de la comodidad de una fuente purificadora de agua conectada a la red, con agua fría, caliente o del tiempo, como para aquellos hoteles, franquicias, restaurantes o empresas de catering del sector HORECA, que buscan una solución ecológica y económica para ofrecer agua fría de gran calidad a sus clientes de manera ininterrumpida.

https://www.blauwasser-tech.com/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.