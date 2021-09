Abogados Cebrián se propone contribuir al aumento del porcentaje de divorcios amistosos en España Comunicae

lunes, 27 de septiembre de 2021, 18:03 h (CET) En Abogados Cebrián abogan por normalizar y democratizar el derecho al divorcio al alcance de todos con un abogado especializado y de confianza que facilite un asesoramiento de calidad y divorcio de mutuo acuerdo integrativo que no excluya a ninguno de sus miembros. Con el divorcio una familia no se destruye, sino que se transforma y para tomar una decisión acertada, como premisa previa, es necesario el correcto asesoramiento. Sistema de consultas gratuitas y divorcio de mutuo acuerdo por 150€ por cónyuge El despacho de Abogados Cebrián está especializado y centrado en el asesoramiento de derecho de familia encaminado a permitir que las familias conozcan sus derechos y puedan tomar la decisión libre y consciente de continuar con el matrimonio o en su defecto optar por la separación o divorcio, facilitando que en dicho caso se pueda gestionar de mutuo acuerdo.

El despacho de abogados:

Apuesta por el asesoramiento prematrimonial para que las familias estén correctamente asesoradas y puedan construir relaciones saludables realmente libres, conscientes y reforzadas con un correcto asesoramiento legal.

Cree firmemente en el asesoramiento matrimonial encaminado a prevenir divorcios y conflictos derivados de una falta de información jurídica.

Facilita cuando es necesario, el divorcio de mutuo acuerdo a tiempo, tratando de evitar enfrentamientos y situaciones límite. El bufete considera que el gran número de divorcios en España es una realidad indiscutible, sin que el divorcio suponga algo bueno o malo en si mismo, pues únicamente se trata de una decisión familiar tan respetable como la de contraer matrimonio. Este bufete considera que un matrimonio no es realmente libre si el divorcio no es accesible.

Según manifiesta su abogado titular, Alberto: "Cuando es necesario, un divorcio a tiempo evita que la relación se degrade y que por haber sido sometida a más presión de la que puede aguantar se llegue a situaciones límite. Un divorcio de mutuo acuerdo no solo reduce la tensión de una crisis matrimonial, además facilita que la relación no se deteriore tanto como suele ocurrir en un proceso contencioso, lo que permite que se pueda llevar a la práctica la regulación de una manera más cordial".

El carácter amistoso de un proceso de familia principalmente beneficia a los hijos comunes pues el desarrollo familiar se suele llevar a la práctica en mejores términos, ya que en un juicio de divorcio contencioso en ocasiones se llega a un enfrentamiento que condiciona que la aplicación de las medidas paterno filiales se realicen de manera menos flexible. Esto supone un perjuicio para los hijos, que además en muchos casos pueden ver un mal ejemplo en las actitudes y posturas enfrentadas de sus progenitores por no potenciar la mediación y su capacidad de entendimiento, lo que puede llevar aparejado que muchos niños en su vida adulta normalicen situaciones traumáticas de enfrentamiento, tensión y estrés.

Un acuerdo en derecho de familia siempre es recomendable y posible si concurre la actitud adecuada de las partes y sus abogados.

De entre todos los objetivos de derecho de familia, Abogados Cebrián considera primordial facilitar y contribuir a que las familias que lo necesitan lleguen a entendimientos amistosos, sanos y justos. Para ello es muy positivo:

Fomentar el asesoramiento familiar antes, durante y después del matrimonio, no sólo ir al abogado cuando hay problemas, sino tratar de prevenirlos por medio de un constante y correcto asesoramiento legal.

Potenciar la colaboración entre abogados y demás profesionales que deberán de mantener la mayor cordialidad posible para beneficiar a los respectivos clientes con acuerdos extrajudiciales que eviten litigios y enfrentamientos.

Potenciar la especialización de los abogados, pero también y sobre todo facilitar el entendimiento a las familias de sus derechos y obligaciones familiares para que puedan construir relaciones reforzadas al entender la trascendencia jurídica de sus decisiones y vinculaciones.

Reforzar la confianza entre abogados y clientes, pues el asesoramiento no es un capricho, es una necesidad y es recomendable que ir a asesorarse a un abogado no sea síntoma de que se tienen problemas, también el mero interés de conocer los derechos y obligaciones para saber qué decisiones tomar.

Potenciar que la abogacía se desarrolle con la mayor transparencia y accesibilidad posible que permita conocer a los clientes en qué consiste el asesoramiento concreto y el coste que tendrá cada asistencia jurídica. Los sistemas de trabajo de cada bufete son valiosos debiendo de incentivar principalmente que el usuario verdaderamente los comprenda. Poder explicar de una manera comprensible antes del inicio del asesoramiento el precio de cada consulta, de cada escrito, de cada estudio de documentación.. etc y en qué consiste en la práctica (pues el cliente no suele tener conocimientos jurídicos) afianzará la relación de confianza consciente entre cliente y letrado y potenciará la generalización del asesoramiento jurídico para que ir a un abogado no sea algo excepcional, sino normalizado, como ha ocurrido con los psicólogos. Existirán tantos sistemas de trabajo en el ámbito de la abogacía como letrados y por su parte consideran que todos son respetables y valiosos siempre y cuando sean correctamente informados y entendidos por el cliente, pues de no ser así, existiría un riesgo de que el cliente no entienda lo que contrata y las condiciones en las que lo contrata. Según valora el despacho Abogados Cebrián, en España se cuenta con una abogacía valiosísima y de gran calidad, siendo el momento de reforzar las relaciones entre todos y cada uno de los profesionales con independencia de su enfoque profesional, pues todos son necesarios, enriquecedores, valiosos y compatibles debiendo de primar el respeto mutuo al principio de independencia profesional, lealtad y vocación encaminada a la mediación y solución extrajudicial de las controversias legales.

Por parte del despacho de Abogados Cebrián se tiende la mano a la cordialidad de la abogacía en general en aras de buscar el equilibrio y armonía óptimo de un sector tan necesario, para que el fruto de su trabajo, por responsabilidad, se transforme en el mejor resultado para los intereses legales de los clientes y en lo que se refiere a derecho de familia, supone la predisposición al entendimiento para alcanzar acuerdos justos, razonables y constructivos para las familias.

En resumen. el despacho se centra en trabajar en beneficio de las familias para contribuir al aumento del porcentaje de divorcios amistosos y reforzar la conciencia y libertad familiar pues según manifiestan: "El valor de contraer matrimonio no puede convertirse en inconsciencia, tenemos que tener la conciencia suficiente como para casarnos con valores".

También caminar positivamente hacia el asesoramiento familiar general para que la sociedad no tienda a idealizar matrimonios precipitados y divorcios tardíos, sino que tenga las herramientas y conocimientos suficientes como tomar las decisiones a tiempo instalados en los pilares familiares del amor, la confianza y el respeto.

La familia y sus necesidades evolucionan y la abogacía también lo hace cada día correlativamente, siendo responsabilidad de todos que dicha evolución se pueda materializar de manera equilibrada, satisfactoria y acertada.

Abogados Cebrián cuenta con tres despachos propios, en Madrid, Aranjuez y Leganés.

