Bootcamp: la solución para reducir la brecha digital en el mercado laboral

lunes, 27 de septiembre de 2021, 16:04 h (CET) En 2022, el 45% de los empleos estarán relacionados con el ámbito digital, según la Unión Europea. Los bootcamps son un modelo educativo que se basa en la enseñanza de competencias digitales en un corto periodo de tiempo. Hackademy, el bootcamp de Aulab, forma a los alumnos como desarrolladores web, uno de los perfiles más demandados en España Según datos de la UE el 45% de los empleos en 2022 estarán relacionados con el ámbito digital, un porcentaje que demuestra la importancia de reducir la brecha digital que existe en mercados laborales como el español. De hecho, se calcula que la digitalización creará este año en España 200.000 puestos de trabajo, “lo que supone que habrá un elevado número de ofertas de empleo relacionadas con el sector IT”, apuntan desde Aulab, empresa especializada en formación tecnológica a través de bootcamps.

Con estos datos, la formación en habilidades tecnológicas se convierte en una necesidad fundamental, sobre todo en un país como España cuya tasa de paro es de las más elevadas de Europa y donde miles de puestos de empleo relacionados con el sector IT se quedan sin cubrir.

Para reducir esta brecha digital que dificulta encontrar trabajo han surgido los bootcamps, “un modelo educativo basado en la enseñanza de competencias digitales en un periodo corto de tiempo”, explican desde Aulab. Gracias a este sistema, los alumnos pueden aprender en tres meses todos los conocimientos necesarios para acceder a un puesto laboral del sector IT.

De esta forma, la distancia que existe entre el perfil que demandan las empresas y el escaso número de profesionales formados en especializaciones tecnológicas se reduce, lo que ayuda a cubrir las necesidades inmediatas del mercado laboral.

Además, los bootcamps están diseñados para que cualquiera, tenga o no formación previa en habilidades tecnológicas, aprenda los conocimientos necesarios para iniciar una carrera en el sector IT. Así, por ejemplo, el bootcamp Hackademy de Aulab, está dirigido tanto a quien empieza a programar desde cero y quiere entrar en el mundo laboral, como a quien ya tiene una base de programación y desea incrementar sus conocimientos.

Los bootcamps tienen su origen en Estados Unidos, país donde se inició este tipo de estudios, con el objetivo de que los profesionales adquiriesen de forma rápida los nuevos conocimientos tecnológicos que iban apareciendo y que la Universidad era incapaz de incluir a tiempo en sus currículums académicos. Los bootcamps se diseñaron para aprender todo lo necesario en pocas semanas, apostando además por la flexibilización del sistema de formación, ya que los alumnos pueden realizar estos estudios tanto de forma online como presencial, dependiendo de cada curso.

En el bootcamp de Aulab los alumnos se forman como desarrolladores web, uno de los perfiles más demandados por el mercado laboral pues, según Fundación Telefónica hay más de 58.000 ofertas de empleo disponibles para los programadores web en España sin cubrir.

Desde la compañía afirman que “la elevada tasa de empleabilidad de los bootcamps hacen que sean una de las mejores para aquellos que activamente están buscando empleo o para los que desean hacer un cambio en sus carreras.”.

Así, a través de programas como Hackademy de Aulab, los estudiantes pueden aprender, en tan solo 12 semanas, desarrollo web utilizando los lenguajes de programación más innovadores. Para conseguir esto, la compañía ha diseñado un curso con clases online en directo y ejercicios prácticos que permite a los estudiantes aprender las competencias más demandadas por las empresas tecnológicas.

Gracias a bootcamps como Hackademy, los alumnos aprenden desarrollo front-end para crear páginas y sitios web en HTML, CSS y Javascript; desarrollo back-end, a través de PHP con el framework Laravel, y el uso de bases de datos SQL. Todo ello a la vez que aprenden metodologías ágiles y un sistema de programación orientado a objetivos, para crear aplicaciones web modernas y eficientes.

Una vez finalizado el curso, los asesores profesionales de Aulab acompañan a los estudiantes en el mercado laboral guiándolos en la creación de un plan de estudios eficaz y un perfil de LinkedIn, además de prepararlos para sus primeras entrevistas de trabajo. A través de la plataforma de contratación, Aulab ofrece un servicio de colocación que ayuda a los estudiantes a ponerse en contacto con empresas que buscan desarrolladores web.

Según una muestra de 134 estudiantes que asistieron al curso en el segundo semestre de 2020, el 95% ya está trabajando, de los cuales el 73% ha encontrado trabajo en los primeros 60 días posteriores al curso.

Todo ello convierte a los bootcamps en la mejor solución para reducir la brecha digital que existe en el mercado laboral español.

