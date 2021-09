Nuestros cuervos En la épica medieval, cuando uno aparecía volando delante de un personaje, era señal de traición o mal agüero José Enrique Centén

sábado, 25 de septiembre de 2021, 10:19 h (CET) El cuervo es un animal muy social y tremendamente inteligente que se caracteriza por su gran capacidad de adaptabilidad. Siempre vinculado con el demonio y la oscuridad durante siglos, existiendo multitud de ejemplos literarios en los que se aparece representado de este modo y en la Edad Media aparece muchas veces identificado con la traición.

En la épica medieval, cuando un cuervo aparecía volando delante de un personaje, especialmente si procedía del lado siniestro de dicho personaje, era una señal que sólo puede tener dos significaciones: la traición o un mal agüero.

En España tenemos muchos personajes que podrían ser representativos, pero hay dos que podrían ser un ejemplo de ello, Jordi y José Luis, se saben sus delitos, pero siguen libres ¿porque no están en la cárcel?, uno se explica solo, pero el otro que vínculos tiene con la Justicia u otras fuerzas, sean políticas o de otro orden sabiendo sus trapicheos no solo de malversación de fondos, o con personajes de distintas condiciones sexuales, existirán grabaciones comprometedoras de algunos de ellos, como le ocurrió al director de un diario de tirada nacional hace años practicando la sodomía con ropa interior femenina roja y un corpiño. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

