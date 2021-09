Tony Fadel apoyará la llegada de ShoreView a EEUU ​Se trata de un ex directivo de Apple. La startup se encuentra levantando dos millones de dólares para los próximos dos años Redacción

viernes, 24 de septiembre de 2021, 08:56 h (CET) El ex directivo de Apple, Tony Fadel apoyará, junto con otros colaboradores, la entrada de la española ShoreView en el mercado americano. Según su filosofía, el futuro de las startups está cada vez más conectado y es sostenible, por lo que hay que apoyar iniciativas que sigan estas directrices.



El ingeniero e inversor de 52 años creador del ipod, ha pasado los últimos tres años marcando cuál será el futuro de la tecnología con una gran cantidad de inversiones tecnológicas. De hecho, las apuestas de Fadel se dirigen a apoyar retos personales que responden a lo que él ve como las próximas olas en innovación tecnológica.



Hasta la fecha, ShoreView, fundada por emprendedores españoles, ha conseguido no solo llamar su atención, sino también disrumpir en el sector náutico turístico, afianzándose como la mejor alternativa en las costas de Mediterráneo. De hecho, ya cuenta con más de ochenta mil usuarios y apoyos institucionales como el Instituto Financiero de la Comunidad Valenciana y el fondo Ports 4.0 donde opta a una subvención de medio millón de euros gracias su funcionalidad de guiado al amarre.

ShoreView comenzó su actividad el pasado año, y que ha levantado más de un millón de euros de financiación - agregando a su accionariado a importantes ejecutivos y family office españolas -, planea en los próximos dos ejercicios llegar a EEUU donde destinará gran parte de los fondos de esta nueva ronda.

Según Javier Lasarte, CEO de la compañía, “la entrada en el mercado USA es necesario para posicionar la compañía en otro nivel y para su propia viabilidad a largo plazo. No solo el turismo y la afición a la náutica es sustancialmente mayor, sino que los inversores que realmente apuestan por modelos de volumen de usuarios previos a la monetización, están allí. La ayuda de Fadel y su círculo será crucial para dar con éxito este salto”, concluye.

¿Qué es ShoreView?



La startup española tiene como función facilitar la vida a quien llega a la costa tanto por mar como por tierra, ofreciendo previamente cuál es la actividad de una zona costera y proporcionando información en tiempo real. Para ello utiliza IA (inteligencia artificial) y realidad aumentada, entre otras tecnologías, siendo un gran agregador de información. Además, cuenta con herramientas bajo suscripción que se adaptan a las necesidades y al perfil del usuario: bien sea navegante, buceador o simplemente turista.

