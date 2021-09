​¿Preparando un viaje a Estados Unidos? Infórmate sobre los requisitos Una de las primeras cuestiones que debemos tener en cuenta a la hora de viajar a EEUU es saber qué tipo de documentos vamos a necesitar y cómo tramitarlos Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 23 de septiembre de 2021, 17:40 h (CET) Una de las primeras cuestiones que debemos tener en cuenta a la hora de viajar al extranjero es saber qué tipo de documentos nos van a solicitar en el lugar de destino. Tanto si nuestro desplazamiento es por razones laborales como si viajamos por ocio o motivos vacacionales, es interesante estar bien informado en torno a todo aquello que vamos a necesitar para acceder al país escogido.



Estados Unidos es uno de los territorios del planeta más visitados por ciudadanos de todo el mundo. Ahora, cuando las restricciones marcadas por la pandemia se han relajado, este país es uno de los grandes objetivos de turistas y viajeros de negocios o estudios.



Es posible que hayamos oído hablar del visado ESTA (Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje), un permiso digital que se tramita cumplimentando un formulario online y que tiene una validez de dos años a partir de su emisión, pudiendo solicitarse para estancias siempre inferiores a 90 días. Sin embargo, puede que la situación del solicitante no cumpla con los requisitos necesarios para conseguir esta autorización y la petición sea rechazada. Si esto sucede, se puede obtener una visa B, un documento que posee tres categorías: B1, B2 o B1/B2, dependiendo de cada caso. Es uno de los numerosos documentos oficiales que las autoridades de los EEUU pueden expedir para viajar a este país. A continuación se detallan requisitos y cómo obtener una visa B1/B2:

Visa B1 Si los motivos del viaje son profesionales o de negocios, estamos ante el documento más adecuado. La visa B1 abre las puertas a diferentes posibilidades, como asistir a reuniones profesionales y congresos, realizar inversiones, negociar contratos, reunirse con clientes, etc. Sin embargo, no permite ocupar un puesto de trabajo en el país, cuestión para la que se requiere otro tipo de autorización. De igual forma, tampoco admite ser remunerado por empresas de EEUU durante la estancia en el territorio.

Visa B2 Si en nuestro ánimo está hacer turismo por el país norteamericano, asistir como espectadores a eventos (musicales, culturales, deportivos…) o visitar a familiares y amigos, es decir, realizar un viaje de ocio, la visa B2 es la que corresponde tramitar. Este mismo documento es el necesario si nuestro desplazamiento tiene un objetivo médico: someterse a una operación, recibir cuidados facultativos, ser hospitalizado, etc.

Visa B1/B2 Se trata de un documento que engloba las características de la visa B1 y la visa B2, permitiendo disfrutar de las autorizaciones que ambas incluyen.

Cabe destacar que la visa tipo B permite estancias superiores a tres meses y su vigencia puede oscilar entre uno y diez años dependiendo de cada caso.

¿Cómo solicitar y obtener una visa B?

El primer paso consiste en cumplimentar un formulario (DS-160) que, en la actualidad, ya puede realizarse de forma digital en sitios online autorizados. Además de una fotografía del solicitante y de los documentos más básicos, como el de identidad, deben adjuntarse otros que confirmen que se mantiene un vínculo real con el país de origen: libro de familia, certificado matrimonial o contrato de trabajo, entre otras posibilidades.

También resulta interesante acreditar las razones del viaje. Dependiendo de los motivos de éste, se pueden adjuntar, por ejemplo, un certificado médico o un justificante profesional.

En el mismo formulario ha de solicitarse cita para asistir a una entrevista, último requisito para acceder a la visa B. En este último paso se ha de ir acompañado del pasaporte en vigor, de la confirmación de envío del formulario y del justificante de pago de la solicitud, en el caso de que se haya pagado online. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​¿Preparando un viaje a Estados Unidos? Infórmate sobre los requisitos Una de las primeras cuestiones que debemos tener en cuenta a la hora de viajar a EEUU es saber qué tipo de documentos vamos a necesitar y cómo tramitarlos A nuestra madre del cielo A todas las que llevan el nombre de María Todo lo que ofrece easyap para las eCommerce españolas: gestión de facturas y pagos automáticos El comercio electrónico ha tenido un papel fundamental para generar una mayor rentabilidad en los negocios Cómo elegir la furgoneta pequeña perfecta Para elegir el vehículo adecuado para el transporte de carga de tamaño reducido, es importante conocer los diferentes tipos y categorías Aurora Olmedo, beber las lágrimas propias Beberlas mitiga la impaciencia y quita parte de la sed para poder seguir caminando