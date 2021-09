Actiu colabora con la startup ROOM2030 con el objetivo de crear la habitación del futuro Comunicae

miércoles, 22 de septiembre de 2021, 15:02 h (CET) Más allá de una habitación de hotel, este concepto de espacio se puede transformar también en un lugar de encuentro y reunión, un espacio para eventos, un área de trabajo y por supuesto una habitación para el descanso Actiu ha llevado algunas de sus propuestas de equipamiento de mobiliario a REBUILD, un evento innovador y disruptivo cuyo objetivo es transformar la edificación, que se celebra en IFEMA del 21 al 23 de septiembre. Y lo hace colaborando con la startup tecnológico ROOM2030, un proyecto que tiene por objetivo crear la habitación del futuro.



Diseñado bajo la Agenda de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 2030, ROOM2030 nace de un proyecto de I + D + i liderado por ARCELORMITTAL para fabricar y comercializar habitaciones eco-inteligentes. Pretende aportar soluciones tecnológicas integrales que permitan fabricar habitaciones modulares inteligentes de una forma sostenible, rápida y eficiente, uniendo la armonía del diseño y el hábitat saludable con la tecnología de frontera, la digitalización y la conectividad.



Más allá de una habitación de hotel, este nuevo concepto de espacio se puede transformar también en un lugar de encuentro y reunión, un espacio para eventos, un área de trabajo y por supuesto una habitación para el descanso.



En este sentido, Actiu ha participado equipando el espacio de trabajo de la habitación presentada en Rebuild en base a su filosofía Cool Working by Actiu con soluciones que permiten crear diferentes usos y ambientes, siempre bajo la premisa de un espacio saludable que aporte bienestar a una nueva forma de habitar y trabajar, así como también flexibilidad y sostenibilidad. Así, tal como indica Soledat Berbegal, Consejera y directora de reputación de marca de Actiu, “Queremos ser coherentes con la sociedad actual, que requiere ciudades más sostenibles. Aspectos como la tecnología y los materiales se fusionan para crear entornos con mayor bienestar para las personas, y tanto el contenedor como el contenido de los espacios de socialización y trabajo deben contemplar también esta filosofía, además de posibilitar trabajar y vivir en cualquier entorno".



Espacios confortables, ágiles y sostenibles

Para Actiu, los espacios de trabajo y socialización, con independencia de dónde se encuentren, requieren de soluciones que resuelvan múltiples requisitos y permitan optimizar cada metro cuadrado. Para ello, ha desarrollado nuevos elementos que ayudan a adaptar el espacio de manera sencilla y eficiente, de acuerdo con las diferentes actividades que se desarrollan a lo largo de una jornada.



Estos elementos complementan las soluciones diseñadas y fabricadas para entornos profesionales de Actiu, que en los últimos tiempos abordan ámbitos de actuación cada vez más diversos. Su campo de aplicación va desde cafeterías que sirven para reuniones improvisadas a habitaciones de hotel donde revisar un informe urgente o zonas de paso en las que sentarse a mantener una videollamada.



La propuesta de Actiu en Rebuild para la startup ROOM2030 incluye piezas de trabajo funcional que multiplican los usos del espacio creando ambientes diferentes de manera muy sencilla, inspirados en la filosofía Cool Working by Actiu y generando como resultado un entorno de bienestar. Desde soluciones Agile como puffs móviles, caddy para pantallas o una mesa auxiliar inspirada en la naturaleza hasta una versátil butaca de su colección Noom. Además, parte del mobiliario emplea textiles realizados a partir de botellas de plástico reciclado.



En ocho días y una hora

Una semana de fabricación, un día de transporte, una hora de montaje son suficientes para ROOM2030. El modelo elegido para REBUILD es el módulo de 4 metros de ancho por 12 de largo distribuidos en cuatro espacios reconfigurables para un total de 46 metros cuadrados.



El proyecto ofrece múltiples configuraciones, con módulos de 25, 46 y 56 metros -con dos habitaciones- que también se pueden combinar para construcciones en altura. Los usos son múltiples: vivienda, oficina, habitaciones de hotel, espacios móviles para eventos...

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Las claves para la transformación digital del sector inmobiliario La Cadena Ganadero-Cárnica muestra su unidad y compromiso con la sostenibilidad y resiliencia económica, ambiental y social El Mercado Medieval vuelve a Tamajón en la que será su vigésimo segunda edición, el próximo fin de semana Lo mejor en suplementos alimenticios, según dieteticaferrer.com Grupo GN relanza DANAVOX, la marca que aporta exclusividad y refuerza la posición de los independientes