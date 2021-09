Hispanic-American College abre sede en España de la mano de Cambridge, LSE, Columbia BS y Moller Institute Comunicae

martes, 21 de septiembre de 2021, 17:03 h (CET) El Hispanic American College es una institución académica con base en Nueva York fundada con el objetivo de elevar, empoderar y conectar a los líderes hispanos con experiencias educativas de primer nivel que ayuden a elevar las carreras de los profesionales del futuro. Desde su fundación en 2015, la institución ha formado a más 20,000 alumnos en distintas ciudades de Estados Unidos, América Latina y de Europa El Hispanic-American College y HAC Global renuevan y elevan su oferta académica de cara a líderes ejecutivos y a la próxima generación de Changemakers, con una nueva sede en España - Galicia.

Hispanic American College, la empresa de educación ejecutiva de líderes del holding empresarial internacional HAC Global, mantiene su sede central en Nueva York, pero opera en toda América Latina y Europa.

Desde este noviembre 2021, abrirá un nuevo centro de formación privada e internacional en La Coruña, Galicia. Este centro con base en España expandirá la oferta de experiencia académica cubriendo distintos sectores, (Formación Profesional Reglada, Bachiller dual, Programas Universitarios Internacionales, unidos a una escuela de idiomas y un club de negocios para dar soporte a su red de empresarios internacional.

Entre algunas de las novedades, ofertará experiencias académicas con Universidades de primer nivel como la Universidad de Cambridge y su Instituto Møller de Liderazgo y la London School of Economics & Political Science (LSE) en Reino Unido, Columbia Business School en EEUU o la Universidad Rey Juan Carlos en España entre otras instituciones.

Hispanic American College busca crear puentes en la oferta formativa de primer nivel y que esta sea accesible a la población hispana en distintas partes del mundo. Galicia, y España se convierten así en una de las apuestas fuertes del holding internacional HAC Global para expandir su linea educativa a través de Hispanic American College, y que este centro pueda llegar a todo el mundo hispano.

La institución ha empezado ya con la campaña de captación de alumnos para sus primeros cursos con la London School of Economics & Political Science (LSE) y con la Universidad de Cambridge y su Instituto Møller de Liderazgo.

Para más información sobre las convocatorias:

Contacto: comunicacion@globalhac.com

Web: www.hacnyc.org

