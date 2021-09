8 claves y curiosidades que se necesitan saber si se quiere pasar a la movilidad sostenible Comunicae

martes, 21 de septiembre de 2021, 14:39 h (CET) Northgate registra un incremento de la demanda de renting de vehículos eléctricos de un 50 % en clientes particulares y de un 25 % desde las empresas en el último año La manera de desplazarse en el día a día está cambiando y la sostenibilidad está siendo una pieza clave en el contexto social y la transformación de la movilidad. En este punto, los vehículos de energías alternativas (VEAs) están abriéndose camino frente a los de combustión, como es el caso de los eléctricos. Tanto es así que en 2020 las ventas de coches eléctricos se dispararon, aumentando en un 81,3% con respecto al año anterior, según datos de la ANFAC.

Este dato deja una evidencia clara del nuevo modelo de movilidad que se está instaurando entre los conductores. Una tendencia que se extiende más allá de la adquisición de vehículos para el uso privado: Northgate, empresa líder en renting flexible, ha registrado un aumento de la demanda de este tipo de vehículos de un 50 % en el caso de los particulares, y de un 25 % por parte de las empresas en el último año. Los beneficios medioambientales de este tipo de vehículos son evidentes. Dependiendo de la energía con que se recargue el vehículo, se emitirá al medio ambiente entre un 30 y un 70 % menos de CO2 que con uno de combustión. Según los datos de Northgate, una empresa con una flota de 20 furgonetas podría ahorrar la emisión de 66 toneladas anuales de CO2 si estos vehículos fueran eléctricos.

“No cabe duda de que la electrificación es el futuro, y el renting flexible será uno de los grandes impulsores de una movilidad más sostenible. Uno de cada cuatro vehículos matriculados para renting ya es de energías alternativas, según cifras de la AER, lo que sitúa este modelo de consumo como una sólida alternativa a la compra. Por un lado, permite vencer gran parte de las barreras económicas que rodean a este tipo de automóviles, y por otro, ofrece una mayor flexibilidad ante la incertidumbre que presenta el actual contexto regulatorio”, señala Eduardo González de la Rocha, Director Comercial y de Marketing de Northgate Renting Flexible.

Ante un panorama todavía confuso para el consumidor, con motivo de la Semana de la Movilidad, Northgate ha creado una Guía en la que se pretenden resolver algunas de las cuestiones más frecuentes que rodean a la movilidad eléctrica, entre las que destacan las siguientes claves:

- ¿Es una opción cara? El coste de los coches eléctricos siempre ha sido una barrera para el comprador, sin embargo, la situación se está revirtiendo. El precio de estos vehículos para 2025, según el informe de Bloomberg NEF para la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente, será un 36% más bajo que el de los vehículos de combustible fósil. Esta coyuntura se une a las nuevas concepciones sobre el vehículo en propiedad. Según refleja el informe de Movilidad del futuro elaborado por AECOC, más del 50% de los nativos digitales se plantea no tener un coche en propiedad. Las nuevas opciones en el mercado como el renting flexible ofrecen a los usuarios nuevas formas de movilidad sostenible. De hecho, según las últimas cifras de la AER, 1 de cada 3 coches eléctricos matriculados se destina a renting. En concreto, Northgate ha aumentado su flota de vehículos eléctricos casi un 32 % con respecto al año pasado, con el objetivo de poder ofrecer una movilidad sostenible a sus usuarios.

- ¿La autonomía será suficiente para los trayectos diarios? Según un estudio de la Agencia Internacional de la Energía la autonomía media de los coches eléctricos a la venta en la UE ha pasado de ser de 211 kilómetros en 2015 a 338 kilómetros en 2020. Ahora bien, aunque existen grandes discrepancias en la autonomía de este tipo de vehículos dependiendo del modelo, esta autonomía sería suficiente para los trayectos cotidianos. Por ejemplo, en una ciudad como Madrid, según la última Encuesta Domiciliaria de Movilidad, la distancia de los traslados en vehículo privado se situaba en torno a los 9,3 km diarios de media, ascendiendo a 13,2 km en la corona regional. En lo que se refiere al uso profesional, el Informe Emburse Captio del Kilometraje 2021, la media de kilómetros recorridos por cada desplazamiento se situó en los 156 km en el caso de las pequeñas empresas en 2019, una cifra que descendió drásticamente hasta los 56 km en 2020 a causa de la pandemia.

- ¿Cuánto cuesta la recarga? El precio puede oscilar dependiendo del lugar de recarga (un punto público o el hogar), y el consumo del propio vehículo eléctrico. No obstante, se puede afirmar que con un vehículo eléctrico se puede recorrer 100 km por 2 euros, en el caso de la recarga doméstica. Si se compara el coste medio de uso de los automóviles en función de su fuente de energía, según el Ministerio para la Transición Ecológica,el coste medio de la recarga doméstica de un vehículo eléctrico para 100 km está en los 2,27 euros, frente a los 6,16 euros que supondría una recarga rápida, y los 7,76 euros que costaría realizar ese trayecto con un coche de gasolina.

- ¿Dónde se podrá cargar el vehículo? La instalación de cargadores eléctricos en un domicilio o empresa es relativamente sencilla. No obstante, es importante que un profesional homologado realice la instalación para asegurar el cumplimiento de la normativa obligatoria. En el caso de que sea un garaje comunitario, no es necesario ningún tipo de permiso, sólo notificarlo a la comunidad de vecinos. Si lo que preocupa es cargar el vehículo en el exterior, actualmente en España hay un punto de carga por cada 11 vehículos eléctricos pero el objetivo en los próximos años años es alcanzar los 120.000 para cumplir con el Pacto Verde Europeo, que pretende disponer de un millón de puntos de recarga en la UE para el año 2025.

- ¿Cuánto tiempo se necesita para recargarlo? La carga que se realiza en el entorno doméstico es la más lenta, consigue cargar el 80 % de la batería del vehículo en entre 5 y 8 horas. Por otro lado, existen soluciones semi rápidas en puntos de recarga públicos y privados gratuitos, donde el tiempo de carga puede variar entre 1 y 3 horas. Los puntos rápidos, disponibles en estaciones de servicio y electrolineras, consiguen reducir ese tiempo a entre 5 y 30 minutos.

- ¿El mantenimiento es más costoso? Mantener estos vehículos tiende, generalmente, a ser más sencillo ya que cuenta con elementos que son menos susceptibles al deterioro, lo que se traduce en hasta un 30% de ahorro respecto a un vehículo de combustible, así como una probabilidad menor de avería. Aún así, se deben revisar periódicamente algunos elementos como el sistema de frenado, los amortiguadores, o los neumáticos entre otros. Asimismo, hay que tener en cuenta que la batería experimenta desgaste y que será necesario reemplazarla tras 10 o 12 años. Si se opta por la fórmula de renting, es importante conocer que en el caso de Northgate estará incluido el mantenimiento, además de otras reparaciones y servicios añadidos, y que su red de talleres cuenta con expertos en vehículos eléctricos.

- ¿Qué ayudas existen para el vehículo eléctrico? El pasado abril se aprobó el Plan Moves 3 con el que el Gobierno pretende fomentar y facilitar la implantación del coche eléctrico en el territorio español, que contempla una serie de ayudas que no solo están disponibles para quienes deseen adquirir un vehículo en propiedad, también para quienes opten por un modelo de renting, siempre y cuando se trate de un contrato de plazo mínimo de dos años.

- ¿Hasta cuándo se podrá utilizar un coche de combustible fósil? El pasado abril la Comisión de Transición Ecológica aprobó el proyecto de Ley de Cambio Climático, gracias al cual se pretende que, para 2050, España sea neutra en carbono. Para conseguir este objetivo, el primer punto de partida es poner fin a la venta de coches dotados de motores de combustión por lo que, a partir de 2040 no se podrán adquirir vehículos de gasolina, diésel o incluso híbridos. Esto, unido a la obligatoriedad por esta misma ley, que plantea la existencia de zonas de bajas emisiones en urbes de más de 50.000 habitantes y que ya existe en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valladolid o Valencia, hace que los vehículos más tradicionales tengan sus días contados.

Sobre Northgate Renting Flexible

Northgate Renting Flexible es la filial española de Northgate PLC, una multinacional británica fundada en 1981 que cotiza en la bolsa de Londres (NTG). Está considerado el mayor operador europeo y español de vehículos comerciales e industriales para empresas, así como el pionero y especialista en renting flexible, desde este año también a particulares. Actualmente, cuenta con una plantilla de 1.000 profesionales, una flota con más de 55.000 vehículos, cerca de 10.000 clientes, la mayor red de talleres propios del sector y una amplia red de delegaciones en todas las CC.AA., incluidas Canarias y Baleares. La calidad de su servicio, así como su capacidad de respuesta, convierten a Northgate en un gran aliado profesional para pymes y empresas, por cuanto se ajustan a las necesidades y demandas de los negocios. Para más información, visite www.northgate.es.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas 8 claves y curiosidades que se necesitan saber si se quiere pasar a la movilidad sostenible Asociación Solidaria Mundo Nuevo: Compromiso social Iscan Servicios Integrales: Atención sociosanitaria Juncos Servicios Integrales: Cerrajeros en Málaga las 24 horas ‘La Sagrada Fábrica’ reabre sus puertas en Goya con la vuelta de los eventos al WiZink Center