Final de las fiestas del Ayuntamiento de Getafe Solicitud firme, revindicando ante las autoridades políticas o religiosas el respeto a la Patrona de la localidad

martes, 21 de septiembre de 2021, 11:46 h (CET) Por acuerdo, parece ser consensuado, las FIESTAS PATRONALES de GETAFE, en honor a su Patrona NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES, fueron trasladadas al mes de septiembre. También, al parecer, se debió decidir que dichos festejos fueran en forma de VIACRUCIS PROFANO e insultante para todo el pueblo de Getafe:

Primera Estación. Programa de fiestas, en el que la Patrona no aparece; debe haber sido secuestrada, encontrándose en busca y captura.

Segunda Estación. Acuerdo inaudito. Se decide que la imagen de la Patrona no sea trasladada en procesión a la Catedral de Getafe y además que, ni siquiera se le dé traslado mediante cualquier medio de transporte a la Catedral, donde poder ser visitada y venerada por sus fieles.

Tercera Estación. Silencio de la Jerarquía, sacerdotes y religiosos del Municipio.

Cuarta Estación. Los conciertos, sin embargo, con todo tipo de personas y con “todo tipo de seguridad pandémica” (¿?), se han celebrado.

Quinta Estación. Se da a conocer esta “situación extraña” mediante cartas y escritos. La Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles, no ha tenido a bien aparecer por el Cerro, ni organizar cualquier acto en honor de la Patrona.

Séptima Estación. Día 20 de septiembre, cierre de fiestas. “Parroquia de San Pablo en Getafe Norte”, pared con pared con el “Centro Cívico de Getafe Norte”… Celebración de un concierto coincidiendo con la celebración de la Eucaristía a las 20,00 horas. Imposible el respeto… (¿Qué hubiera pasado si en vez de Iglesia hubiera sido una Mezquita?).

Octava Estación. Estación penitencial. Un grupo reducido de personas acuden a la Ermita de la Patrona, en el Cerro de los Ángeles y ofrecen a la Virgen un ramo de flores y le cantan una salve. Parece ser que, sin politizar el acto, la mayoría eran simpatizantes o afiliados del Partido Popular.

Novena Estación.Mientras todo esto ocurría, el señor Obispo de Getafe, que no supo ser firme para revindicar los actos en honor de la Patrona, si asistió a una conmemoración de la LEGIÓN DE MARÍA (¡fenomenal!, sin ironía) y a una misa en la Parroquia San Pablo, en Getafe Norte, por sus 25 años, (¡normal!, sin ironía). Parroquia, por cierto, alabada y ensalzada en la Revista oficial del obispado. Se conoce que no viven cerca de la misma. Casi siempre está cerrada. Las misas son las MÍNIMAS. El “enorme” movimiento juvenil, será en sueños. Las estadísticas que dicen de bautismos habría que demostrarlas (nunca se han visto ningún tipo de aglomeraciones). Quiero decir, que dudo mucho. Por cierto yo PERTENEZCO A ESA PARROQUIA, vivo a un tiro de piedra y paso todos los días por ella.

Décima y demás Estaciones. ** Oración por todos aquellos que nos estamos alejando de aquella FE, recibida del Señor con las manos de muchos sacerdotes auténticamente religiosos, modelos de dedicación humilde a los demás (y casi sin sueldo fijo). ** Solicitud firme, revindicando ante las AUTORIDADES políticas o religiosas el respeto a la Patrona de Getafe y a TODOS los habitantes del Municipio.

