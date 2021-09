Easypromos lanza un sistema de validación automática de tíquets de compra mediante tecnología OCR Comunicae

martes, 21 de septiembre de 2021, 08:02 h (CET) La plataforma integra la tecnología OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres) para la validación automática de tíquets de compra La validación automática de tíquets se puede combinar con dinámicas de entrega de premio directo como la aplicación de ruleta digital de premios o juegos del tipo instante ganador.

Esta solución resuelve los 3 retos de los equipos de marketing al organizar una promoción orientada a la venta en el sector retail: reducir los costes de implementación, automatizar los procesos y controlar el fraude.

La plataforma Easypromos ha lanzado una nueva aplicación que permite a los usuarios subir justificantes de compra (tíquets de compra, facturas) y el sistema comprueba automáticamente si el justificante es válido. A partir de allí, el usuario puede ganar un premio directo o participar en alguna promoción, sorteo o juego como una ruleta de premios.

La aplicación es pionera en el mercado porque utiliza la tecnología OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres) aplicada a acciones promocionales digitales como campañas interactivas y campañas de gamificación. La tecnología OCR permite reconocer imágenes sin intervención humana para validar que los tíquets cumplen con los requisitos que la marca o negocio haya configurado para su campaña promocional.

De esta forma las marcas pueden crear acciones promocionales vinculadas directamente a la compra, y definir las condiciones que debe cumplir el tíquet para ser considerado válido. Las condiciones se definen sobre los siguientes 4 elementos del tíquet:

Importe del tíquet: por ejemplo validar que el importe del tíquet es superior a 20€. Fecha del tíquet: por ejemplo validar que el tíquet es del último mes. Texto del tíquet: por ejemplo validar que el tíquet incluye el CIF del negocio o el nombre de un producto específico. Códigos únicos del tíquet: por ejemplo validar que el tíquet incluye el identificador único de factura simplificada. “La solución es ideal para el sector retail, porque es el sector con más promociones orientadas a la venta”, explica Carles Bonfill, CEO de Easypromos. “Los equipos de marketing buscan soluciones rápidas y efectivas, pero se encuentran que las promociones orientadas a la venta offline son costosas de implementar cuando se busca la máxima automatización y minimizar el fraude. Esto limita la capacidad creativa.”

La nueva aplicación de validación de tíquets ya está siendo utilizada con éxito por varios centros comerciales. Carles Bonfill explica el éxito de estas primeras campañas: “Actualmente es muy fácil para un consumidor medio hacer una foto con su teléfono móvil a un tíquet de compra y subirlo a una web o una app. El usuario sube la prueba de compra desde su teléfono, y desde el mismo teléfono disfruta de la promoción.” Este factor es clave al plantear una promoción orientada a la venta, ya que permite llevar la compra offline de un usuario al mundo digital de una forma muy simple, y así disfrutar de todas los beneficios que brindan las herramientas digitales: la diversidad de campañas, la automatización, la rápida puesta en marcha, el ahorro en costes, la facilidad de compartir la acción y el control del fraude.

Justamente el control del fraude ha sido el principal foco en el desarrollo de la aplicación, ya que la validación automática de tíquets está vinculada normalmente a promociones con premio directo, como sistemas de instante ganador o ruletas de premio. De esta forma, la plataforma incorpora mecanismos inteligentes para detectar y bloquear usuarios que intentan subir fotos de un mismo tíquet o intentan falsear la prueba de compra.

Sobre Easypromos

Fundada en 2010, Easypromos es una compañía líder en la creación y gestión de campañas digitales. Acumula una experiencia de más de 2 millones de campañas para clientes en más de 155 países y está disponible en 30 idiomas. Cuenta con una media de 2 millones de usuarios activos al mes y ofrece 36 tipos de promociones diferentes, entre las que se encuentran: sorteos, concursos de fotos y vídeos, juegos, concursos de preguntas y respuestas, encuestas, cupones, códigos promocionales, concursos de votos, etc. Se caracteriza por su fiabilidad, seguridad, transparencia y sencillez de uso; está disponible para cualquier red social, es compatible con cualquier dispositivo y permite una gestión autónoma de las campañas.

Vídeos

App para Validar tíquets de compra



