Así es la nueva técnica de balón intragástrico que no necesita ni cirugía ni anestesia

lunes, 20 de septiembre de 2021, 16:58 h (CET) Servicios Médicos Santa Cruz se hace eco de la noticia lanzada por Infobae que recoge las nuevas técnicas de balón intragástrico que no necesita ni cirugía ni anestesia Servicios Médicos Santa Cruz, una empresa con tratamiento de balón intragástrico, especializado en tratamiento de bypass gástrico en Sevilla, se hace eco de la noticia lanzada por Infobae según la cual se recogen las nuevas técnicas de balón intragástrico, el cual no necesita ni cirugía ni anestesia.

La nueva fórmula llega a través de una cápsula, que va acompañada de un catéter y se coloca bajo supervisión médica. Esta luego se infla hasta ocupar el 80% del estómago, generando sensación de saciedad. Este sistema facilita la pérdida de peso y a diferencia del hasta ahora conocido, se coloca sin necesidad de pasar por un quirófano.

Las personas que tengan un Índice de Masa Corporal (IMC) superior a 27 y que necesiten bajar entre 13 y 18 kilos, son las idóneas para utilizar este método. El balón intragástrico se ha presentado como una gran solución, ya que le permite una mejora de salud y cambiar el estilo de vida.

Al igual que los balones intragástricos que ya se conocen, esta nueva fórmula le permite adelgazar porque al inflarse se genera una sensación de saciedad y, por lo tanto, no entra más alimento que el necesario. Esto evitará que estés comiendo todo el tiempo y las ingestas serán de menos cantidad a las habituales antes de su puesta.

Con respecto a los efectos secundarios, según los especialistas, las posibilidades de que aparezcan son muy bajas, aunque si aparece alguna se puede controlar con algún medicamento.

Este tratamiento se degrada a los cuatro meses de ser implantado, evitando cualquier procedimiento operatorio para quitarlo, ya que el líquido que desprende se elimina de manera natural. Esta es una de las ventajas que posee esta nueva fórmula.

