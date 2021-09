Topps se convierte en el socio único para competiciones de la UEFA de toda Europa Comunicae

lunes, 20 de septiembre de 2021, 14:22 h (CET) The Topps Company anuncia una ampliación como socio exclusivo y oficial de coleccionables de las prestigiosas competiciones de copa de clubes de la UEFA. Además de la UEFA Champions League, la empresa mundial de cromos y cartas coleccionables se ha asegurado una vez más los derechos exclusivos de la UEFA Europa League, UEFA Women's Champions League, así como la primera UEFA Conference League de este año The Topps Company anuncia una ampliación como socio exclusivo y oficial de coleccionables de las prestigiosas competiciones de copa de clubes de la UEFA. Además de la UEFA Champions League, la empresa mundial de cromos y cartas coleccionables se ha asegurado una vez más los derechos exclusivos de la UEFA Europa League, UEFA Women's Champions League, así como la primera UEFA Conference League de este año. Topps sigue ampliando su catálogo de productos y sigue añadiendo una nueva dimensión a la comunidad de coleccionistas y cartas coleccionables. Con las autorizaciones de propiedad intelectual de terceros requeridas, Topps también creará versiones de productos coleccionables seleccionados como NFTs (tokens no fungibles).

Topps volverá a capturar los mejores momentos, los mayores triunfos y a los mejores jugadores del mundo en sus cromos y cartas coleccionables convirtiéndolos en icónicos objetos de colección y, a partir de la próxima temporada, por primera vez como NFTs. Con una película emotiva y su lema "Momentos inolvidables", Topps sigue mostrando lo más importante para la empresa: su conexión emocional y su aprecio por los seguidores, creando recuerdos coleccionables únicos e innovadores para que los aficionados al fútbol se deleiten y los compartan en todo el mundo.

Patrick Rausch, director de marketing de Topps: "Es fantástico poder ofrecer coleccionables de los mejores jugadores y también de los mejores momentos de las próximas temporadas a nuestra comunidad y a los aficionados al fútbol de toda Europa y de todo el mundo. Como socio exclusivo de coleccionables de la UEFA, no solo estamos dando un gran paso hacia el futuro juntos, sino que también estamos llevando los coleccionables al siguiente nivel. Topps será la única empresa que ofrezca productos coleccionables físicos y digitales para la UEFA Champions League y el resto de las competiciones de clubes de la UEFA a partir de la temporada 2021/2022".

Durante seis años, Topps ha sido el socio oficial de la UEFA Champions League, UEFA Europa League y UEFA Women's Champions League. El negocio de los coleccionistas está en auge y ha aumentado aún más durante la pandemia del COVID-19.

Vídeos

Topps, empresa líder de coleccionables de cartas, se convierte en el socio único para competiciones de la UEFA de toda Europa



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.