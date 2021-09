¡Adiós, amigos, no pudimos despediros! ¡Qué pronto se pasan las hojas del libro que no se quiere leer! Ángel Alonso Pachón

@AAP1942

lunes, 20 de septiembre de 2021, 10:47 h (CET) Al parecer la pandemia Covid-19 va desapareciendo. Las puertas van abriéndose a una nueva libertad llena de recuerdos. Sirva este pequeño memorándum como recuerdo afectuoso.

¡Que jamás olvidemos a nadie… todos éramos nosotros!

“Amanecerá… siempre amanecerá. Vuestra imagen aferrada a la soledad de una gigantesca morgue volverá. Será el estigma de nuestro conformismo. Amigos, todos, ¡qué pronto se pasan las hojas del libro que no se quiere leer!... Ahora, sólo nos queda la sonrisa triste, acompañada de rencor. Amigos, todos, es difícil perdonar, lo sabemos, pero, allá donde os encontréis queremos que sepáis que aquí, en este lodazal, donde nos encontramos, hay muchos amigos vuestros que, todos los días, al amanecer, abren sus ventanas y gritan vuestros nombres… escriben vuestro recuerdo…

¡PERDÓN! ¡Prometemos señalar y condenar! Porque será PAZ, para vosotros y para nosotros, REPARACIÓN.

“Volcaré mis escándalos... Publicaré mis abusos... Ensuciaré mi rostro... Abriré la ventana de mi defenestración... SERÁ MI CASTIGO... Provocaré que me odien, que me estigmaticen, que oculten mi nombre, que arrebaten mi libertad y permitan mi linchamiento”. “Ahora, mi paz, resquebrajada, llora el poder farisaico, que escribió con iniciales lo que permitió con su silencio”

