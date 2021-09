Espacio BIM y Graitec invitan a sacar el máximo partido a Autodesk Comunicae

lunes, 20 de septiembre de 2021, 07:02 h (CET) Ambas compañías se han aliado para ofrecer este mes de octubre un ciclo de cuatro seminarios on line y gratuitos que ilustrarán en el dominio de las soluciones de los softwares clave en el sector AECO; una oportunidad inmejorable para ganar en productividad, eficiencia y calidad en los procesos con metodología BIM La consultora internacional especializada en e-learning a través de BIM, VR, AR y MR Espacio BIM -espacioBIM.com- y la empresa líder en soluciones de Autodesk 2aCAD -2aCAD.es-, perteneciente a la multinacional Graitec Group, se han unido para ofertar un ciclo gratuito y online de cuatro seminarios que dará la oportunidad, este mes de octubre, a todas las personas interesadas de formarse para sacar el máximo partido a las soluciones de Autodesk y adquirir herramientas para mejorar así la productividad, la eficiencia y la calidad en los procesos de trabajo con metodología Building Information Modeling (BIM).

Las citas serán los días 5, 13, 19 y 26 de octubre en horario de 16.00 a 18.00 horas y estarán conducidas por un experto ponente de Graitec Group: Rafael Rodríguez Richart, Ingeniero en Diseño y Organización Industrial especialista en aplicaciones de Autodesk, además de docente en el Máster de Tratamiento de Aguas AIMME y en diferentes disciplinas de creación de diagramas de flujo. Él guiará a los asistentes en interesantes y prácticas sesiones sobre cálculo estructural de modelos de Revit con Autodesk Robot; armado de estructuras de hormigón con Graitec PowerPack Concrete for Autodesk Revit; detallado de estructuras de acero con Advance Steel, de Graitec; e Implementación de la norma ISO 19650 con Graitec Opentree.

Espacio BIM da continuidad con este ciclo de seminarios a su apuesta por una oferta formativa de calidad y accesible, que tiene como motores el talento y la innovación. Funcionalidad, flexibilidad y eficacia son los sellos de la metodología e-learning de la consultora especializada en BIM, que cuenta con el aval de la ACP y de la buildingSMART, en la que entretenimiento virtual -desde la técnica basada en el juego de la gamificación- y realidad -desde el trabajo en proyectos reales- se dan la mano garantizando una experiencia de aprendizaje única en la que el alumno-usuario es protagonista activo y cuenta además en todo momento con el asesoramiento de experimentados arquitectos e ingenieros.

Del nutrido abanico de cursos y programas que oferta Espacio BIM, destaca su máster BIM online más exitoso y demandado: el Máster BIM Manager Internacional (+VR). Con 5 estrellas en Google LLC, acceso directo a bolsa de trabajo, triple titulación y a dos certificados con reconocimiento internacional, este programa se cursa en un formato divertido a la par que profesional, flexible, bonificable y muy práctico, desde una plataforma que se adapta a cualquier dispositivo.

La inscripción a los seminarios de Graitec y Espacio BIM ya está abierta a través de este enlace. Hay 500 plazas disponibles para disfrutar de esta formación de acceso gratuito cuyo contenido es, además, exclusivo en cualquier momento para los alumnos del Máster BIM Manager Internacional (+VR) de Espacio BIM, considerado por muchos expertos del sector como el mejor máster BIM online y primero del ranking del explorador académico OTONAUTA -otonauta.com-.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.