AleaSoft: El mercado se autorregulará si no se interviene

viernes, 17 de septiembre de 2021, 12:47 h (CET) Resumen de la entrevista de Pilar Sánchez Molina, de pv magazine España a Antonio Delgado Rigal, Doctor en Inteligencia Artificial, fundador y CEO de AleaSoft. Mientras consumidores aplauden las medidas del recién aprobado plan de choque, la gran patronal renovable APPA teme que se frene el desarrollo de proyectos y que se genere inseguridad jurídica de cara a la inversión. Antonio Delgado, CEO de AleaSoft Energy Forecasting, ha valorado la situación para pv magazine El plan de choque aprobado el martes por el Consejo de Ministros para hacer frente al desbocado precio de la electricidad ha sido muy bien recibido por asociaciones de consumidores, pero otros sectores no han visto la medida con buenos ojos, y no solo las eléctricas.

La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) ha encendido las alarmas del sector al afirmar que la iniciativa pone en riesgo los proyectos. La patronal de renovables considera que podría llevar a los propietarios a tomar la decisión de paralizar temporalmente su actividad o denunciar los contratos de compraventa de energía, lo que, además, podría incrementar aún más el precio del pool. También afirma que podría afectar la viabilidad de proyectos en desarrollo. La patronal fotovoltaica, UNEF, ha dicho a medios nacionales que “está evaluando su contenido”, pero organizaciones como Tüv Süd afirman que “el alto coste energético derivado de la subida de la factura de la luz provocará una pérdida de competitividad de las empresas nacionales”.

pv magazine ha hablado con Antonio Delgado Rigal, CEO de AleaSoft Energy Forecasting, que ha valorado las medidas que incluye el plan de choque.

Al ser preguntado sobre si esas medidas tendrán realmente repercusión en los PPAs renovables y las plantas merchant, el entrevistado responde que muchas de las medidas anunciadas por el Gobierno no van a tener el impacto deseado en el precio del mercado eléctrico. La situación actual de precios estratosféricos en los mercados eléctricos europeos se enmarca en un contexto global de precios históricamente altos del gas. Una situación completamente fuera del alcance del Gobierno español e incluso de la Unión Europea.

Por otro lado, están los precios récord de los derechos de emisión de CO2. Este mercado de CO2 sí que es un tema europeo y la Unión Europea tiene los mecanismos a su alcance para moderar, parar y revertir esa subida de precios que está poniendo en riesgo la recuperación de la crisis. Es una cuestión de voluntad política.

Lo que se está viendo es que las medidas están siendo contraproducentes para las empresas del sector de la energía, incluso las renovables, que están viendo sus acciones caer en la bolsa en los últimos días y perdiendo la confianza de los fondos de inversión.

Sobre cómo se puede solucionar, Delgado Rigal comenta que el Gobierno debería centrarse en aquellas soluciones que están a su alcance: los impuestos y cargos en la factura de la luz y, a través de la Unión Europea, la bajada de los precios del CO2.

Medidas que intenten recortar ingresos a las plantas productoras serán muy contraproducentes en el corto plazo (caídas en bolsas de estas empresas y pérdida de confianza de los inversores) y en el largo plazo (inseguridad jurídica que ahuyentará a las inversiones estratégicas necesarias para la transición energética).

Y más allá de las medidas del Gobierno, los productores y grandes consumidores también deben tener estrategias para protegerse de los vaivenes de los precios del mercado. Una estrategia de gestión de riesgos robusta, bien planificada y bien ejecutada mitigará por completo el riesgo de precios de mercado e incluso permitirá beneficiarse de las situaciones ventajosas que se puedan dar. Para diseñar esta estrategia, que debe incluir un PPA, es necesaria una visión de precios de mercado a largo plazo.

Según Antonio nunca va a llover a gusto de todos (consumidores, eléctricas, empresas de renovables) todo el rato. Pero lo bueno que tiene el mercado es que se autorregula, si no se interviene, claro.

Es decir, si ahora no llueve a gusto de los consumidores es porque durante febrero de este año o durante buena parte de 2020 no llovió a gusto de los generadores con precios de los mercados por los suelos.

Lo que muestran los modelos de AleaSoft es que los precios en el largo plazo siempre se mantienen en equilibrio y que las fluctuaciones de precios en la mayoría de situaciones se van alternando. Esa situación de mercado en equilibrio a largo plazo es lo que da seguridad a los inversores y a los desarrolladores de plantas de energías renovables. Si se fuerzan medidas externas al propio mercado con la intención de impactar en los precios, lo que se está haciendo en el fondo es crear inseguridad jurídica que, en el largo plazo, e incluso en el medio plazo, tendrá un impacto opuesto al esperado.

Las únicas medidas que ven efectivas a la hora de paliar la situación actual de cara a los consumidores son todas aquellas medidas que están al alcance del Gobierno, como son todos los impuestos y cargos en la factura eléctrica. Y de cara al largo plazo, es necesaria la inversión en infraestructuras para la producción y transporte de combustibles limpios como el hidrógeno verde e incentivar su consumo para sustituir a los combustibles fósiles que se deben importar y que crean una costosa dependencia energética como se está viendo actualmente.

Teniendo en cuenta la situación de emergencia global por los precios del gas, Europa pudiera plantearse una moratoria temporal, suspendiendo los derechos de emisión de CO2 durante un año para los generadores eléctricos y para los grandes consumidores.

Para más información, es posible dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/entrevista-pilar-sanchez-molina-pv-magazine-antonio-delgado-rigal/

