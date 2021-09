Restaurantes de toda España se unen para luchar contra el hambre en el mundo Acción contra el Hambre y Hostelería de España animan a todas las personas a participar acudiendo a los restaurantes que se han sumado a la campaña Redacción

jueves, 16 de septiembre de 2021, 13:39 h (CET) La mayor iniciativa solidaria de la restauración en nuestro país regresa una vez más. La hostelería de España quiere mostrar su lado más solidario junto Acción contra el Hambre en la 12ª edición de Restaurantes contra el Hambre, que comienza este 16 de septiembre hasta el 15 de noviembre, para conseguir fondos destinados a programas de lucha contra el hambre en España y en el resto de países en los que trabaja la organización humanitaria.

Laura Fontanet Gay, directora de comunicación y fundraising de Acción contra el Hambre ha explicado este jueves en una rueda de prensa, organizada en el Restaurante MasterChef, que “el sector de la hostería siempre ha demostrado una fuerte vocación solidaria, una resiliencia ejemplar y capacidad de movilización para ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad. Luchar contra el hambre está en su ADN y desde hace 12 años se ha comprobado, como lo demuestra la participación de más de 9 000 establecimientos de toda España en las pasadas once ediciones”.



Por su parte, José Antonio Aparicio, vicepresidente de Hostelería de España ha señalado que “un año más la hostelería no quiere ponerse de lado ante las desigualdades sociales y quiere aportar su granito de arena con esta campaña. En nuestro peor momento hemos notado el apoyo social, y creemos que es fundamental corresponder en la medida de nuestras posibilidades. El sentimiento solidario siempre ha estado arraigado en la hostelería, ayudar a aquellos que no pueden comer por quien sí tiene la posibilidad de hacerlo en nuestros locales es un gesto insuperable".

En esa misma línea, Quique Dacosta, chef padrino de la campaña y embajador de Acción contra el Hambre, ha expresado que " siempre pensamos en ser un buen restaurante porque así los clientes siempre te elegirán. Y ser un restaurante bueno es provocar que afloren otras sensibilidades que las personas que hacen un restaurante poseen. Si todos movemos nuestro pequeño mundo, son muchos mundos unidos por valores comunes que harán que cambie. Ser un restaurante bueno es emprender acciones que van más allá de ser un buen restaurante".

María Morales, portavoz del restaurante MasterChef y finalista de la última edición, ha manifestado que “el equipo del restaurante MasterChef decidió unirse a esta iniciativa para dar visibilidad a la campaña y aportar su granito de arena a esta iniciativa solidaria colaborando con la donación de una parte de su facturación”.

Marta Verona, nutricionista y ganadora de MasterChef 6, ha incidido en la importancia de contar con educación y formación sobre alimentación saludable. "La guía de alimentación saludable que ha elaborado Acción contra el Hambre como acompañamiento al programa de tarjetas solidarias es muy necesario". Estas tarjetas, con una cuantía de 346 euros y recargable por dos meses, se utilizan en supermercados para que compren productos alimenticios y/o de higiene. La cuantía de las tarjetas se basa en el cálculo del coste medio familiar de la compra mensual de una cesta de alimentación saludable. Así, en total, reciben 692 euros. Actualmente, podemos decir que se están beneficiando de esta tarjeta 5000 familias.

Vicente Mª Lacaba Lafuente, coordinador del departamento de Trade Marketing de Pascual, ha expresado que “tener la oportunidad de formar parte de esta iniciativa tan necesaria nos hace especial ilusión. Es innegable que la Covid-19 ha traído consigo, no solo graves consecuencias sanitarias, sino también importantes impactos para gran parte de las familias españolas. Hoy, gracias a Acción contra el Hambre tenemos la oportunidad de unir fuerzas con los hosteleros españoles para seguir dando lo mejor a todos aquellos hogares y familias que lo necesiten”.

En palabras de Marta Pérez Postigo, directora de sostenibilidad y Comunicación Corporativa de Makro España: “no debemos olvidar que hay gran parte de la población en España que no cuenta con los medios y recursos necesarios para subirse a este momento de recuperación y necesita nuestro apoyo. Desde Makro, como socios de la hostelería, estamos orgullosos de poder participar un año más en la bonita iniciativa Restaurantes contra el Hambre y aportar así nuestro granito de arena”.

Desde El Pozo Alimentación, en palabras de la directora de Relaciones Institucionales Mar Fuertes, añaden que “las empresas tenemos un papel relevante en buscar soluciones, y por eso, desde El Pozo Alimentación, nos unimos de nuevo, por quinto año consecutivo, a esta iniciativa, que es un excelente ejemplo de lo lejos que podemos llegar para sensibilizar y ayudar a muchas familias”.

Por último, desde Fundación SEUR han querido seguir colaborando “en este proyecto tan importante que ayuda a paliar la desnutrición y el hambre en nuestro país así como en el resto de países en los que trabaja la organización, por lo que no hemos dudado en renovar nuestro compromiso y aportar nuestro granito de arena a Restaurantes contra el Hambre. A través de nuestra logística solidaria, estamos muy orgullosos de formar parte de la mayor iniciativa solidaria de la hostelería", en palabras de su presidente Ramón Mayo.

Descubrir los restaurantes buenos para formar parte en la lucha contra el hambre

Acción contra el Hambre lanza una guía digital, llamada Restaurantes buenos, para que todas las personas interesadas en conocer esos restaurantes que participan en la campaña de Restaurantes contra el Hambre puedan acudir y contribuir para mejorar la vida de los más desfavorecidos con el plato solidario.

En esta guía se encuentran, desde establecimientos de alta cocina hasta bares de tapas de barrio: todos caben. “Ellos ya se han volcado, ahora necesitamos que el próximo paso lo des tú. ¿Vas a salir a cenar con tus amigos?, valora el compromiso a la hora de elegir dónde”, ha indicado Fontanet en la presentación de la campaña. “Este simple gesto se transformará en el tratamiento nutricional que puede salvar a niños y niñas desnutridas”.

Restaurantes contra el Hambre es la mayor iniciativa solidaria de la hostelería en España. Desde 2009 han participado más de 9000 restaurantes, consiguiendo más de 1,4 millones de euros para luchar contra la desnutrición infantil. Este año la iniciativa dirigirá sus esfuerzos a apoyar la alimentación de las familias más golpeadas por la pandemia en España.

