​Así son las mejores apps para hacer trading de criptomonedas Debido al aumento del interés en este tema, han ido surgiendo muchas aplicaciones, por lo que elegir las mejores tal vez sea una tarea algo complicada Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 16 de septiembre de 2021, 12:55 h (CET) En el siglo XXI son numerosos los ámbitos que han adquirido una gran popularidad, incluyendo algunos de reciente creación. Un claro ejemplo es el de las criptodivisas. Bitcoin fue la primera y, a raíz del boom experimentado por esta moneda virtual, surgieron muchas otras más. Las fluctuaciones de este mercado dan pie a que sea posible obtener beneficios realizando estrategias de trading.



Para tal fin existen varias posibilidades, todas ellas a través de Internet. Utilizar el ordenador sigue siendo una opción puesta en práctica habitualmente por los usuarios, ya que la pantalla grande les permite abarcar mucha información. Sin embargo, cada vez se ha ido extendiendo más el uso del teléfono móvil.



Ello no es de extrañar teniendo en cuenta las cuantiosas ventajas que ofrece, aunque para disfrutar de ellas es imprescindible decantarse por la mejor app para hacer trading criptomonedas.

Debido al aumento del interés generalizado han ido surgiendo muchas aplicaciones, por lo que elegir las que son las mejores tal vez sea una tarea algo complicada. Con tal de simplificarla al máximo asegúrate de que esa aplicación que tienes entre ceja y ceja reúne las características que describiremos en próximos párrafos. Depósito mínimo bajo Antes de entrar en características técnicas toca hablar de un aspecto que tienen muy en cuenta los usuarios de hoy en día, especialmente los principiantes que quieren iniciarse poco a poco en el apasionante mundillo del trading.

Es innegable que invertir en un mercado con tantas fluctuaciones acarrea un cierto riesgo, por lo que comprensiblemente los inversores novatos prefieren dar comienzo a su actividad financiera con una cantidad baja.

Ello también viene dado por no haber hecho uso nunca antes de una plataforma de este tipo. No es lo mismo registrar una nueva cuenta con quinientos euros que hacer lo propio con tan solo diez.

Precisamente esta última acción la permite realizar la app de Xtb, considerada una de las mejores para hacer trading de criptomonedas. Así es, el depósito mínimo está establecido en solamente diez euros. De esta manera los principiantes se ven capaces de iniciar su andadura sin poner en riesgo una gran cantidad de dinero, sino más bien todo lo contrario. Alta compatibilidad Es habitual que, en plena época de crisis económica, los usuarios se fijen exclusivamente en la característica que acabamos de mencionar en anteriores líneas. Sin embargo, a la misma han de acompañarle otros detalles que no conviene omitir. Un claro ejemplo es el de la compatibilidad.

No es plato de buen gusto descubrir una app que es compatible con Android y, al tratar de instalarla en iOS, darse cuenta de que no es posible llevar a cabo dicho paso. En ocasiones también se produce el caso inverso.

La mejor app para hacer trading de criptomonedas es aquella que no solo es compatible con Android e iOS, sino que a su vez abarca numerosas versiones de ambos sistemas operativos. Gracias a este aspecto tan positivo pasa a ser viable utilizar la aplicación en smartphones que ya tienen una considerable antigüedad a sus espaldas. Interfaz intuitiva Aprovechar las fluctuaciones de las criptodivisas e invertir en consecuencia no es excesivamente complicado, sobre todo gracias a la posibilidad de ‘copiar’ los movimientos llevados a cabo por expertos, una función que cada vez implementan más apps de este tipo. Sin embargo, sí puede ser una odisea si la interfaz peca de ser poco intuitiva.

Por suerte, los desarrolladores de las aplicaciones saben que la intuitividad es clave para triunfar hoy en día. Uno de los principales motivos de hacer uso del móvil, prescindiendo de un elemento tecnológico como el ordenador, reside en poder realizar las acciones de manera más cómoda, rápida y ágil. Ello solo es posible si la interfaz es fácil de usar.

Asegúrate de que la misma se adapta bien al tamaño de tu dispositivo y que el menú no genera dudas de ningún tipo, ofreciéndote un acceso directo a las diversas funciones que alberga la plataforma. Para ello son de gran ayuda las cuentas demo que, por supuesto, se convierten en otra característica a tener muy en cuenta a la hora de elegir entre unas u otras apps. Cuenta demo a tu entera disposición Comprobar de primera mano tanto si es intuitiva la app como si reúne el resto de características que hemos ido sacando a colación es posible sin necesidad de depositar dinero. Por muy bajo que sea el mínimo, ejemplificándolo los diez euros de Xtb, no es agradable tener que hacerlo simplemente para cerciorarte de que la aplicación reúne los requisitos que tú mismo demandas.

Justo lo contrario sucede decantándote por una aplicación que te ofrezca la posibilidad de crear una cuenta demo. El hecho de no tener riesgo alguno de perder dinero te ofrecerá una impagable tranquilidad y libertad para ir probando todas las funciones de la plataforma y asegurarte así de que realmente se trata de la mejor app para hacer trading de criptomonedas. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los Patios, la fiesta de Córdoba más buscada por los usuarios en Google según Semrush Opera GX integra CORSAIR iCUE y pone color a la navegación de los gamers Emcesa firma un acuerdo anual con el Banco de Alimentos Viernes Flamencos en el restaurante la Giralda Santiago Peralta, uno de los mejores chocolateros del mundo, refuerza la presencia de PACARI en España