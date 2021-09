Ascensores para casas: cuándo y por qué instalarlos Los elevadores facilitan la movilidad y pueden instalarse en cualquier ambiente del hogar, siempre que cuente con las medidas necesarias Redacción

lunes, 20 de septiembre de 2021, 10:00 h (CET) En la actualidad, los ascensores han pasado de ser un elemento común solo en edificios, a ser utilizados dentro de casa. Conocidos como ascensores unifamiliares, utilizarlos dentro de casa se ha convertido incluso en una necesidad.



Los ascensores para casa se han hecho cada vez más populares. En algún tiempo se les llegó a considerar un lujo. No obstante, con el pasar del tiempo y por muchas razones, utilizar ascensores dentro del hogar es una práctica cada vez más frecuente.

Si quieres saber por qué instalar un ascensor para tu casa, y cuándo es el momento justo para hacerlo, este artículo te dará la respuesta que buscas. Los ascensores para casas Stilz, brindan confort, seguridad y versatilidad a tu hogar. Por qué instalar un ascensor para tu casa Aun cuando a muchas personas les parece innecesario, instalar un ascensor en casa es de gran ayuda. A continuación, presentaremos algunas de las razones para instalar un ascensor en casa: - Facilita la accesibilidad Sobre todo si se convive con personas mayores o alguien con movilidad limitada, contar un ascensor en casa es elemental. Puede que ahora la accesibilidad no represente un tema prioritario. No obstante, es imposible saber lo que sucederá a futuro. El aumento de la edad, el nacimiento de un integrante en la familia o algún accidente, hacen que tener un elevador pueda ser una prioridad. - Evitar caídas Los ascensores para casas son considerados un medio de seguridad. Principalmente cuando hay adultos mayores o niños en casa, evitar el uso de escaleras es imperativo. Las escaleras representan un riesgo sobre todo para los grupos poblacionales mencionados con anterioridad. Por ello, contar con un ascensor en casa, ayudará a facilitar la movilidad y disminuir considerablemente el riesgo de accidentes. - Revalorizar la vivienda La incorporación de un ascensor a una vivienda no solo incrementa la comodidad para los habitantes, sino que además, aumenta el valor de la propiedad. Esta es una inversión que, a largo plazo si se considera vender la casa, puede aportar beneficios para el costo de la misma. - Mejorar la calidad de vida Por un tema de comodidad, además de evitar el esfuerzo excesivo de subir y bajar las escaleras constantemente, los ascensores para casa mejoran la calidad de vida de las familias. Sin dejar de lado que se evitan molestias y dolores musculares al tener que subir las bolsas de compras u otros objetos pesados. - Pueden instalarse en cualquier ambiente Un ascensor no es un elemento que resultará molesto dentro de casa. Al contrario, se trata de un recurso que facilitará la movilización y muchos otros aspectos. Además que puede instalarse en cualquier ambiente del hogar, siempre y cuando cuente con las medidas indicadas. Cuándo instalar un ascensor en casa El momento indicado para instalar un ascensor dentro de casa es el que tú decidas. No obstante, existen motivos puntuales para colocar un elevador en el hogar. Se debe considerar la instalación de un ascensor en casa si:

Se convive con personas mayores o niños

Hay personas con movilidad limitada

Vive en pisos altos de edificios residenciales

Existen problemas musculares o de movilidad

Estas son algunas de las razones principales por las que considerar instalar un ascensor en el hogar se hace prioritario.

