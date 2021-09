Benjamin Boulbes, patrocinado por GT Radial, defiende por octavo año su título de campeón francés de Drift Comunicae

martes, 14 de septiembre de 2021, 09:06 h (CET) Esta temporada participa con un nuevo BMW Serie 1 y neumáticos GT Radial Champiro SX2 Benjamin Boulbes ha comenzado la defensa del campeonato francés Elite Drift FFSA en un coche nuevo con neumáticos GT Radial Champiro SX2. El piloto patrocinado por GT Radial ha ganado esta competición siete veces, incluidas cuatro victorias consecutivas entre el 2017 y el 2020, y busca revalidar su título por octava vez en 2021.

Participa con un nuevo BMW Serie 1 e82 finamente ajustado con una caja de cambios secuencial Sadev y un motor Link manejable que produce 1200 CV / BHP. El nuevo automóvil pesa 250 kg menos que su anterior BMW M3 E93M, que funcionaba con el mismo modelo de neumáticos.

Las dos primeras rondas del campeonato de esta temporada de derrapes en Francia se llevaron a cabo del 27 al 29 de agosto en el circuito Croix-En-Ternois frente a un público récord y en condiciones difíciles y mojadas. Benjamin terminó en el décimo puesto de los 60 pilotos participantes. Las dos siguientes se han celebrado este fin de semana en Calmont y Boulbes ha mantenido el décimo puesto en la clasificación general. Aún faltan otras dos rondas de esta temporada excepcionalmente corta por la pandemia, que tendrán lugar en Burdeos del 15 al 17 de octubre.

En declaraciones previas a la carrera, Boulbes dijo: “Las temporadas de Drifting con un coche nuevo son siempre un desafío, ya que tenemos que encontrar la puesta a punto perfecta para asegurarnos un buen lugar en el Campeonato. A pesar de la gran cantidad de cambios en comparación con mi coche anterior, las pruebas han sido realmente exitosas. Inmediatamente he notado las nuevas optimizaciones, y mi estilo de conducción es totalmente diferente”.

“Hemos hecho un gran trabajo en lo que respecta a la configuración del chasis y la suspensión con nuestro nuevo socio Jacob Sport y será un activo importante para el automóvil y mi forma de conducción. El GT Radial Champiro SX2 sigue siendo mi neumático preferido ya que sé exactamente cuáles van a ser las sensaciones en la pista”.

El GT Radial Champiro SX2 es un neumático de verano de rendimiento extremo, desarrollado para conductores que desean niveles más altos de tracción, una respuesta de dirección ultrarrápida y un control de conducción seguro en condiciones secas y húmedas.

Más información en gtradial.eu/fr, benjamin-boulbes.com and drift-cfd.com.

Sobre Giti Tire

Giti Tire es uno de los mayores fabricantes de neumáticos del mundo en términos de volumen y de ingresos, con un portfolio en el que se incluye Giti, GT Radial y Runway. La Compañía ofrece una gama completa de productos para Europa, con neumáticos para turismo, SUV, furgoneta, camión ligero (PCR), camión pesado y autobús (TBR).

Giti Tire está focalizada en la creación de alianzas sostenibles con distribuidores, minoristas, flotas de camiones y autobuses, fabricantes de vehículos y otras compañías y organizaciones líderes en la industria para proporcionar productos de alta calidad con un servicio excelente.

Fundada en 1993 y con sede en Singapúr, cuenta con más de 35.000 empleados a nivel mundial y distribuye a más de 130 países.

Giti Tire cuenta con unas modernas instalaciones de I + D en Hannover (Alemania) que completa con el renombrado centro de pruebas de MIRA en el Reino Unido. Además trabaja en colaboración con otros centros mundiales de investigación y desarrollo en China, Indonesia e EE.UU.

Giti Tire está plenamente comprometida con el mantenimiento de los más altos estándares en los procedimientos de control de calidad y ha obtenido la acreditación IATF 16949: 2016 para todas sus plantas de fabricación. Todas las plantas que abastecen a Europa han obtenido la Acreditación del Sistema de Gestión Ambiental ISO14001.

