Atlas Tecnológico entra en Lanzadera, la aceleradora de Juan Roig

Colaborará día a día con cientos de start ups con el objetivo de generar sinergias que hagan realidad los proyectos Industria 4.0 Atlas Tecnológico ha sido seleccionada para la fase Traction de Lanzadera, la aceleradora e incubadora de empresas creada por Juan Roig, fundador de Mercadona. Formar parte de Lanzadera permitirá a Atlas Tecnológico incorporar a su actividad el expertise y las buenas prácticas de la aceleradora, mejorando sus procesos de negocio e incorporado la metodología de calidad total de Mercadona.

Al situar su sede operativa en Lanzadera, Atlas Tecnológico tendrá acceso a Space, sistema de partners tecnológicos de Lanzadera entre los que figuran AWS, Facebook, Google, Hubspot, Stripe, Zeus, Microsoft o Sothis, que pueden enriquecer su actividad.

Por otra parte, participar en Lanzadera permitirá a Atlas Tecnológico colaborar en el día a día con cientos de startups, muchas de las cuales podrán incorporarse al ecosistema de Atlas, que reúne a los diferentes actores del sector industrial: emprendedores, empresas, proveedores de servicios y tecnologías, consultores, especialistas… con el objetivo de generar colaboraciones y sinergias que ayuden a hacer realidad los proyectos que surgen en el ámbito de industria 4.0.

“Nos incorporamos a Lanzadera para aprender de una de las aceleradoras de mayor prestigio en Europa, acceder a un ecosistema tecnológico de gran valor añadido y poner a disposición de ese ecosistema tecnológico el enorme conocimiento del sector industrial que tiene Atlas”, comenta Pablo Oliete Vivas, fundador y CEO de Atlas Tecnológico.

Diseñada como un espacio donde convergen industria y tecnología, Atlas Tecnológico reduce, de más de 6 meses a menos de un mes, el tiempo de definición y selección de proveedores en proyectos de transformación empresarial, digitalización, automatización y robotización de procesos industriales.

“Más del 65% de estos proyectos no se llevan a cabo por no encontrar los partners adecuados, incluso esta falta de información impide que muchos lleguen siquiera a plantearse, y según la última encuesta de Innovación del INE 73,5% de las empresas no tienen otra salida que innovar en solitario”, señala Oliete. “Atlas -añade- cubre la vida útil de cada proyecto con un servicio 360 que va desde el asesoramiento especializado para su definición a la propuesta de los proveedores más adecuados capaces de hacerlos realidad en un plazo acelerado y con una reducción significativa de los costes”.

Atlas Tecnológico es un ecosistema que reúne a los diferentes actores del sector industrial: emprendedores, empresas, proveedores de servicios y tecnologías, consultores, especialistas… con el objetivo de generar colaboraciones y sinergias que ayuden a hacer realidad los proyectos que surgen en el ámbito de industria 4.0. Su objetivo es identificar conocimientos, experiencias, tecnologías y capacidades para que las empresas puedan trabajar con el asesoramiento y los partners adecuados que permitan desarrollar con éxito sus proyectos.