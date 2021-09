Diez consejos para mujeres embarazadas con enfermedades reumáticas Este tipo de dolencias afectan a un gran número de pacientes femeninas en edad fértil Francisco Acedo

lunes, 13 de septiembre de 2021, 11:51 h (CET) Las mujeres con enfermedades reumáticas pueden tener hijos como cualquier mujer sana, aunque es necesario planificar el embarazo con el reumatólogo y contar con un equipo multidisciplinar que sepa abordar de forma adecuada las posibles complicaciones que puedan presentarse.



Con motivo del IV Curso SER de Edad Fértil en EAS y patología inflamatoria crónica, que se ha celebrado los días 10 y 11 de septiembre y ha contado con la colaboración de UCB, desde la Sociedad Española de Reumatología hemos desarrollado un decálogo de consejos para mujeres embarazadas con enfermedades reumáticas.



1. Planifica el embarazo: La adecuada planificación del embarazo en la mujer con enfermedad reumática es imprescindible para conseguir un embarazo exitoso. Desde el momento de su diagnóstico las mujeres en edad fértil deben recibir información sobre el manejo de su enfermedad en esta etapa y recibir adecuado consejo sobre anticonceptivos para aquellas que no desean el embarazo.

2. ¿Cuándo te podrás quedar embarazada? Es importante tener controlada la enfermedad al menos de 3 a 6 meses antes de quedarse embarazada, incluso 12 meses en pacientes que han sufrido brotes graves de algunas enfermedades como, por ejemplo, el lupus.

3. Sin temor a la medicación: Durante la planificación y el embarazo se aconsejará interrumpir aquellos tratamientos menos seguros como, por ejemplo, metrotexato, leflunomida, micofenolato de mofetilo, o algunos biológicos. Otros tratamientos ya han demostrado ser compatibles con el embarazo y el médico indicará cuál es el tratamiento adecuado y la posibilidad de poder utilizar el fármaco a lo largo del embarazo, con el fin de controlar la enfermedad y evitar un cambio de tratamiento durante la gestación.

4. La importancia del seguimiento del embarazo. Cuando una mujer con una enfermedad reumática y especialmente en enfermedades autoinmunes sistémicas como el lupus, el síndrome de Sjögren o la esclerodermia, se queda embarazada se debe remitir a una Unidad de Embarazo de Alto Riesgo, o en su defecto, mantener un contacto estrecho entre reumatólogos y obstetras, para un control riguroso del embarazo.

5. Durante el parto. La vía del parto preferida en todas las mujeres, salvo que esté contraindicado por motivo obstétrico, es la vaginal y en las mujeres con enfermedades reumáticas también lo es. Lo ideal es que el parto se inicie de forma espontánea, aunque dependiendo de si han aparecido complicaciones maternas o fetales a lo largo de la gestación se puede plantear la inducción según criterio del obstetra.

6. ¿Es posible recibir anestesia epidural? Normalmente no hay ningún motivo por el que una mujer con enfermedad reumática no pueda recibir este tipo de anestesia, siempre según el criterio del anestesista, teniendo en cuenta su enfermedad y medicación que utiliza.

7. ¿Qué hacer durante el puerperio? En esta etapa es importante extremar la vigilancia, dado que son frecuentes los brotes de la enfermedad. Esto, además, es un punto que preocupa mucho a las mujeres ya que puede afectar a su capacidad para cuidar a su recién nacido. Por eso, es importante continuar con los tratamientos indicados.

8. No hay que renunciar a la lactancia. El objetivo es poder conseguir una lactancia natural si así lo desea la mujer mientras la enfermedad se encuentra controlada con tratamientos compatibles.

9. Busca apoyo. Con la adecuada preparación y supervisión lo más habitual es que el embarazo sea posible, habla con tu médico para recibir apoyo durante todo el proceso y, en caso necesario, facilitar el acceso inmediato si sucediese un brote de la enfermedad reumática.

10. Un equipo multidisciplinar. Esta etapa precisa una estrecha colaboración de los diferentes equipos asistenciales entre los que se incluyen reumatólogos, médicos de atención primaria, matronas, obstetras y en algunos casos, farmacéuticos de hospital. Una buena comunicación entre profesionales y pacientes puede reducir de manera notable los riesgos e incrementar las posibilidades de éxito.

