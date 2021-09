​Veto del Supremo a las banderas no oficiales Estamos en un país que nos reímos de todo lo que tiene relación con el respeto a la convivencia y con el respeto a los sentimientos religiosos de los demás, sobre todo de los cristianos Ángel Alonso Pachón

sábado, 11 de septiembre de 2021, 09:05 h (CET) Algunas Administraciones han izado la enseña LGTBI desoyendo al Tribunal Supremo. Alegan que no cuelgan banderas sino lonas arcoíris en los balcones. PICARESCA MEDIEVAL, para pasar por encima del bien y del mal, pero con prácticas propias de “talibanes” para que nadie se atreva a atacar su ideología, sus formas de actuar y su incumplimiento al veto del Tribunal Supremo. No tiene importancia y sus consecuencia son mínimas, unos lo ven y se ríen, otros lo ven y se cabrean y los menos lo alaban.



Estamos en un país que nos reímos de todo lo que tiene relación con el respeto a la convivencia y con el respeto a los sentimientos religiosos de los demás, sobre todo de los cristianos. Somos, sin embargo, bastante cobardes. El miedo nos hace retroceder, antes de hacer algún comentario o tomar alguna medida relacionada con el Islam. Si los musulmanes, obligados como todos a cumplir las Leyes Españolas, se niegan… entonces, esos que persiguen todo lo que huele a “religión”, se achantan y salen por piernas.

Personalmente respeto a la persona y en consecuencia sus decisiones… No entiendo que algunos no respeten las normas generales, se atrevan a mofarse de los cristianos y, sin embargo, tengan pavor a los musulmanes.

Respeto lo legislado como "matrimonio entre personas del mismo sexo", pero tengo derecho a opinar que personalmente pienso que eso sería mejor llamarlo "Contrato de Convivencia"… La palabra "matrimonio" está muy bien definida en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua. Todas estas reflexiones entremezcladas, sólo es para desembuchar sentimientos de rabia por la falta de respeto de algunos por creerse por encima de toda Ley.

