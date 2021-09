Reinvertir BTC con la Red Lightning Superrápida Comunicae

viernes, 10 de septiembre de 2021, 13:20 h (CET) Aprender cómo proteger la cartera de criptomonedas cuando los precios están cayendo y cómo maximizar las ganancias durante un mercado alcista. La aplicación SimpleFX acaba de lanzar pagos de Lightning Network y distribuye $1,000 solo para operar cualquier activo en septiembre Septiembre fue una montaña rusa para los inversores en criptomonedas. Si posee Bitcoin, primero ganó un 12% cuando la moneda subió a $52,837 en solo los primeros seis días del mes, solo para caer -11% acercándose al soporte de $42k el martes 6 de septiembre. No es divertido para aquellos que acaban de ingresar al mercado de las criptomonedas.

Si bien estos movimientos de precios pueden ser dolorosos para los inversores sin experiencia en criptomonedas, los veteranos saben que es solo una parte del juego. También saben que existe una forma comprobada de manejar las ventas de criptomonedas. Todo lo que tienes que hacer es reinvertir sus monedas.

Con la aplicación trading e inversión SimpleFX, puede proteger sus tokens de la caída de precios sin vender ninguno de ellos. ¿Igual que? Se puede abrir una posición corta en cualquiera de las 15 criptomonedas cuando sienta que el mercado está sobrecomprado. También puede invertir en acciones, divisas, materias primas, oro, plata y más.

No se necesita reinvertir todos los activos cripto. En su lugar, se puede utilizar el apalancamiento. SimpleFX permite abrir una posición 2x, 5x, 100x o incluso 500x más grande que el depósito. Si se tiene $10,000 en BTC, eso es suficiente para reinvertir solo $1,000 o incluso $500 para mantenerse seguro y "a prueba de mercado bajista".

Esto también funciona durante un mercado alcista. Se puede invertir una parte de las criptomonedas con SimpleFX. Admiten más de 20 tokens y 30 monedas fiduciarias. Si se posee Ether, se pueden usar cuentas exclusivas de Stake&Trade. Se gana hasta 8.55% APR en sus depósitos ETH 2.0 y aún usan los tokens bloqueados para operar.

Las cuentas trading de SimpleFX funcionan en todo el mundo. No hay depósitos mínimos y ahora se puede enviar y recibir Bitcoins sin tarifas, ya que SimpleFX es compatible con Lightning Network, una solución de segundo nivel que permite transacciones instantáneas con tarifas de hasta 0.05 USD. Leer más sobre carteras que utilizan el protocolo Lightning Network y cómo realizar pagos LN con su teléfono móvil. Es fácil, de hecho, la gente en El Salvador ya está pagando en bares y comestibles con bitcoins a través de Lightning Network.

Probar SimpleFX ahora y gane $1000 simplemente operando con la aplicación. Es una oferta por tiempo limitado que solo está disponible en septiembre.

Sobre SimpleFX

SimpleFX es una aplicación trading de renombre que ha estado en el mercado desde 2014. Fue uno de los primeros corredores en ofrecer cuentas de criptomonedas. Puede registrarse para obtener cuentas de Bitcoin, Ethereum, BinanceCoin con solo un correo electrónico.

El objetivo de SimpleFX es proporcionar la forma más fácil de operar a nivel mundial. SimpleFX prioriza los dispositivos móviles, pero puede usar la misma aplicación en todos los dispositivos. Opere con SimpleFX WebTrader, la aplicación nativa iOS, Android o Huawei o MetaTrader4.

Usando solo la dirección de correo electrónico, también es posible convertirse en un afiliado de SimpleFX. No es necesario depositar un solo centavo para comenzar a ganar una participación en las ganancias de por vida (hasta un 50%) de los enlaces de referencia.

Registrarse en SimpleFX con un correo electrónico, experimentar y viajar a través de los siempre emocionantes mercados financieros globales.

