Wondershare Recoverit versión 10.0 con funciones avanzadas de recuperación de vídeo

jueves, 9 de septiembre de 2021, 09:02 h (CET) Restaurar vídeos de alta resolución sin comprometer su calidad Wondershare Recoverit se ha actualizado a la versión de 10.0 y trae funciones avanzadas de recuperación de video, permitiendo a los usuarios restaurar vídeos HD, Ultra HD, 4K y 8K sin corrupción de datos. Además, también ha mejorado las experiencias de los usuarios en la recuperación de ordenadores, la reparación de vídeos y la interfaz de usuario.

"Según nuestros datos, los vídeos son los 3 principales archivos que los usuarios necesitan recuperar con frecuencia", dijo Kevin Zhu, Director de Producto de Wondershare Recoverit. "El 55% de los usuarios está dispuesto a adquirir la versión avanzada de recuperación de vídeos. Nuestro equipo vio esta oportunidad y actualizó el Wondershare Recoverit V10.0 para dar soporte a este mercado de recuperación de vídeos. Nuestro objetivo es que nuestros usuarios puedan recuperar sus vídeos con una mayor tasa de éxito en poco tiempo. Además, también hemos ajustado nuestra interfaz de usuario para que sea más intuitiva gracias a los comentarios de nuestros usuarios."

Estas son algunas de las principales características de la versión 10.0 de Wondershare Recoverit:

Recuperación Avanzada de Vídeos

Esta función puede recuperar vídeos en varias resoluciones sin comprometer su calidad, incluyendo vídeos HD, Ultra HD, 4K y 8K. Al encontrar todos los fragmentos y fusionarlos en un vídeo completo basado en el algoritmo, puede recuperar grandes vídeos con altas resoluciones de múltiples fuentes, como drones, DSLR, cámaras digitales, tarjetas SD, etc. También puede restaurar vídeos de Canon, Nikon, Sony, DJI, Fuji, Panasonic, Olympus, Pentax, Leica, etc. La recuperación avanzada de video muestra la actualización del progreso a los usuarios, haciéndoles saber cuándo se ha completado.

Reparación Rápida de Vídeos

Los usuarios pueden reparar varios vídeos de diferentes formatos al mismo tiempo. Además, ofrece un escaneo gratuito y una vista previa de los vídeos antes de restaurarlos, lo que permite a los usuarios conocer el resultado de antemano.

Recuperación de Ordenadores Averiados

Esta función puede restaurar imágenes, archivos de Photoshop, vídeos y archivos de audio de ordenadores que pueden crear medios de arranque (unidad USB o CD/DVD). Puede ayudar a los usuarios a recuperar archivos eliminados sin importar dónde se encuentren en el ordenador, como el disco duro, la carpeta de basura vaciada, la unidad de estado sólido (SSD), etc.

Interfaz de Usuario Intuitiva

La interfaz está dividida en funciones clave que se ajustan a las demandas de los usuarios. La gente puede encontrar fácilmente las funciones en la página de inicio del producto y ahorrar tiempo, mejorando la experiencia del usuario.

Compatibilidad y Precio

Wondershare Recoverit está disponible para sistemas Win y Mac. El precio comienza en 79,99 dólares para planes mensuales o 99,99 dólares anuales. Para obtener más información, visite el sitio web oficial: https://recoverit.wondershare.es/

Acerca de Wondershare

Fundada en 2003, Wondershare es líder mundial en el desarrollo de software y pionera en el campo de la creatividad digital. Su tecnología es potente, y las soluciones que ofrece son sencillas y cómodas. Por eso, millones de personas en más de 150 países de todo el mundo confían en ellos. Ayudan a los usuarios a perseguir sus pasiones para que, juntos, puedan construir un mundo más creativo.

Página web: www.wondershare.es

