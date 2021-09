​Vuelta al cole: cinco aspectos obligatorios para que los niños viajen de forma segura en el coche Es muy importante que el menor esté cómodo para que, además, pueda disfrutar de una buena ergonomía en todos los trayectos de ida y regreso del colegio Redacción

martes, 7 de septiembre de 2021, 12:05 h (CET) Que los niños vayan de la forma más segura posible en los desplazamientos es, sin duda, una de las mayores preocupaciones de los responsables del menor. Con motivo de la vuelta al colegio, millones de niños se desplazarán todas las mañanas para ir al centro escolar en automóvil. Para que estos viajes sean más seguros, Norauto, la cadena de mantenimiento y equipamiento integral del automóvil, ofrece cinco aspectos obligatorios que se deben poner en práctica para que los niños vayan adecuadamente en el coche.

Los sistemas de retención infantil (SRI) son fundamentales para que los viajes de los niños en coche se realicen con total seguridad. De hecho, Norauto hace hincapié en que reducen el riesgo de lesiones en un 90% y, por ello, destaca estos cinco puntos fundamentales:



1-En los vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, los ocupantes menores de edad con una estatura inferior o igual a 135 cm deberán viajar en los asientos traseros, empleando un sistema de retención infantil homologado adaptado a su talla y a su peso.

Se contemplan únicamente tres excepciones: ● Que el vehículo no cuente con asientos traseros. ● Que los asientos traseros estén ocupados por otros menores con su sistema de retención. ● Que no se puedan instalar sistemas de retención en dichos asientos.

Se hace hincapié en la importancia de desactivar el airbag del copiloto en caso de tener que colocar un sistema de retención infantil en el asiento delantero, especialmente si van a contramarcha. En caso de no poder desactivar el airbag, es importante no colocar en ningún caso el SRI en este asiento.

Aunque la legislación actual sólo obliga a llevar SRI hasta los 135 cm, se recomienda seguir usando sistema de retención infantil hasta los 150 cm, momento en el que el menor está preparado para llevar adecuadamente el cinturón de seguridad y que éste le quede correctamente. Es importante no pasar al cinturón de seguridad antes de tiempo.

2-Como se ha indicado anteriormente, el SRI debe estar homologado. Actualmente en España conviven dos normas de homologación: la R-44/04 y la R-129 (i-Size). Sólo se deben usar sillitas que cuenten con dicha aprobación, ya que esto significa que han superado unos exhaustivos niveles de seguridad. Hay que tener en cuenta que la norma i-Size va sustituyendo poco a poco a la R-44/04. Los sistemas de retención infantil i-Size se eligen según la altura, una medida mucho más acertada y, además, han superado pruebas de impacto lateral.

3-Los sistemas de retención infantil se deben instalar siguiendo las especificaciones propias ofrecidas por el fabricante del sistema de retención infantil. Hay que tener en cuenta que no todos los SRI sirven para todos los automóviles, ya que muchos sólo se instalan con anclaje isofix (sistema que minimiza el riesgo de una instalación incorrecta y aporta facilidad y sencillez en su montaje) o con cinturón de seguridad (para lo cual deben seguir detenidamente las indicaciones para no cometer fallos en su instalación y donde es muy importante que el cinturón esté bien tenso y ajustado, pasando en todo momento por las ranuras indicadas).

Además, hay que tener en cuenta que muchos SRI también disponen de Pata de Apoyo o Top Tether. Son dos sistemas anti-rotación diferentes que deben colocarse correctamente y que no sirven para todos los automóviles.

4-También hay que dedicar el tiempo necesario a la sujeción. Igualmente hay que seguir las indicaciones del fabricante y hay que tener en cuenta que estos sistemas son los encargados de retener al menor dentro del SRI. Desde Norauto se recomienda no usar abrigos o prendas voluminosas que ofrezcan una falsa sujeción. Lo ideal es que puedan entrar dos dedos de una mano entre el cuerpo del menor y el arnés o cinturón y que no haya dobleces. También se debe evitar colocar la mochila y otros bultos junto al menor, ya que se convierte en un objeto muy peligroso que puede salir proyectado ante un frenazo brusco o accidente. Lo ideal es dejar los objetos en el maletero.

5-Se recomienda el uso de sistemas de retención infantil a contramarcha durante el mayor tiempo posible y, sobre todo, hasta los 4 años de edad, ya que ofrecen una mayor seguridad en las zonas más vulnerables de los niños, como son cuello, cabeza y columna. Un espejo en el reposacabezas nos puede ayudar a vigilar al menor en nuestros viajes.

Elegir el sistema de retención infantil más adecuado para el menor puede ser una tarea complicada. Además de elegir un sistema de retención infantil acorde a la altura y/o peso del menor y que esté homologado, dedicar el tiempo necesario a su instalación y sujeción es vital para evitar fatales consecuencias en caso de siniestro. De hecho, son dos puntos clave que evitarán que el niño resulte lesionado.

En este sentido, Norauto recomienda revisar que el sistema de retención infantil que se tiene sigue siendo el más adecuado para el menor. Si el niño o niña ya ha superado el peso y/o altura máxima indicada por el fabricante, es el momento de pasar a una sillita de coche superior. Esto también se puede comprobar si el niño ya sobrepasa la altura máxima del respaldo. También se debe cambiar de SRI si se ha visto involucrada en un accidente de tráfico o si se ha sufrido un frenazo brusco, ya que su efectividad se puede haber visto afectada.

