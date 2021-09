Alternatic patrocina el trofeo al mejor corredor comarcal de la Tastavins Trail Comunicae

lunes, 6 de septiembre de 2021, 13:24 h (CET) Después de su cancelación en 2020 como consecuencia del COVID, la Tastavins Trail vuelve a celebrarse este año adaptando su participación a las medidas frente a la pandemia Alternatic será patrocinador del trofeo al mejor corredor de la Tastavins Trail que se desarrollará el sábado 6 de noviembre en Peñarroya de Tasatavins (Teruel) y contará con dos modalidades de trail. Los participantes de esta emocionante carrera podrán escoger entre realizar 17 kilómetros con un desnivel de 729 metros, una distancia de 10 kilómetros superando los 485 de desnivel o una minitrail.

Se trata de la segunda edición en la que Alternatic participa como patrocinador demostrando así su apuesta por el territorio y sus gentes. En este sentido, la empresa turolense de energía y telecomunicaciones, sigue trabajando por mejorar entornos rurales ofreciendo servicios tanto en telefonía móvil como en teléfono fijo e internet para favorecer el establecimiento de nueva población y la generación de nuevos empleos en los que la tecnología y la comunicación son claves y donde las grandes compañías no llegan.

Desde la finalización de la tercera edición en Peñarroya de Tastavins, el equipo organizativo ha trabajado en la cuarta entrega de esta prueba que tan buena acogida obtuvo por su formato y espectacular entorno el pasado 2019. Esta nueva edición de la Tastavins Trail, que tuvo que ser cancelada en 2020, ha sido adaptada con gran esfuerzo a la situación pandémica por lo que el máximo de participantes se ha establecido en un total de 500.

Daniel Giner, director y fundador de la Alternatic, afirmaba que “Se trata de un evento que no solo promueve la práctica del deporte sino que pone en el mapa el Matarraña, una zona de Teruel con gran naturaleza y patrimonio histórico. Por eso, desde Alternatic hemos querido apoyar esta carrera una vez más como muestra de la firme apuesta que siempre hemos hecho por nuestro territorio y sus gentes”.

La carrera trail y marcha senderista de 17 kilómetros, denominada La Tossa, permite descubrir uno de los rincones más vírgenes del Matarraña tras la recuperación del antiguo sendero al pico “LaTossa” y el sorprendente trazado que lleva hasta él. Se puede correr para optar a los trofeos o simplemente por el reto de acabar esta espectacular carrera por montaña o disfrutarla también en la modalidad de senderismo acompañado de familiares o amigos. Se trata de una carrera trail destinada a mayores de 18 años que comienza en un tramo urbano para proseguir por la pista que sube a las Peñas Masmut.

Además, gracias al proyecto Peñarroya1300 y dentro del sector "Espacio Trail Peñarroya1300" la ruta está 100% balizada durante todo el año y homologada por la Federación Aragonesa de Montaña.

Por su parte, la minitrail o carrera de iniciación tiene un recorrido total de tres kilómetros y está destinada para esa cantera y futuras promesas con un recorrido tipo cross diseñado para su disfrute y las pequeñas ganas de competir. El recorrido parte desde la plaza España y se desarrolla en los alrededores de inhospitak-Dinópolis. Los pequeños de la casa tendrán la oportunidad de competir y disfrutar con este circuito tipo cross destinado solo para los más valientes.

Obtendrán trofeos los diez primeros clasificados y las diez primeras clasificadas en una única categoría. Además, los nacidos en 2015 y en adelante podrían disfrutar de un pequeño recorrido de iniciación de diez metros donde es imprescindible la inscripción.

Está previsto que próximamente se amplíe toda la información sobre la Tastavins Trail y se proceda a la apertura de las inscripciones en su página web www.tastavinstrail.com

