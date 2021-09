El 62% de los padres valora contratar un profesor particular este curso según el estudio de Profe.com Comunicae

lunes, 6 de septiembre de 2021, 08:04 h (CET) Los suspensos previos, la falta de motivación y las dificultades de aprendizaje son las principales razones para contratar clases particulares. Las matemáticas, ciencias y lenguas son las asignaturas más solicitadas El inicio de cada nuevo curso escolar coincide con la reorganización de muchas familias para poder ayudar a sus hijos e hijas en sus necesidades académicas al salir del colegio o instituto, ya sea para realizar ejercicios o preparar entregas de trabajos y exámenes.

Según los resultados de la encuesta realizada por Profe.com para conocer los retos escolares de las familias españolas, el 62% valoran contratar un profesor/a particular para el próximo curso, llegando incluso hasta el 79% de intención en los casos de alumnos en etapas educativas de ESO y Bachillerato.

La necesidad se hace más aguda entre el 45% de las familias con hijos/as con alguna asignatura suspendida en el curso anterior, pero todas destacan las clases particulares como solución a la falta de motivación (62%) y dificultades del aprendizaje (59%) que han detectado previamente.

Las matemáticas, ciencias y lenguas continúan siendo este curso las materias para refuerzo escolar más solicitadas. Llama la atención que hasta el 78% prefieren la contratación de clases de refuerzo individuales, pero sin embargo sólo el 3% considera que la masificación de las aulas ordinarias sea motivo de fracaso escolar.

Los resultados de la encuesta también reflejan como la capacidad de ayuda directa de los padres y madres es más limitada a medida que crecen sus hijos y la complejidad de las materias es mayor, reduciéndose en un 33% la ayuda familiar al pasar de Primaria a Secundaria.

En Profe.com, especializados en clases particulares online, aseguran que más del 90% de sus alumnos/as mejoran sus notas después de un trimestre realizando clases con un profesor/a particular. Esta academia aprovecha la tecnología más avanzada para conseguir buenos resultados académicos a un precio significativamente más económico que las clases tradicionales.

