Aceite de Aguaje, el superpoder de Wild Color Amazonic para recuperar el color del cabello

jueves, 2 de septiembre de 2021, 13:19 h (CET) Amazonic lanza una línea exclusiva de tratamiento capilar compuesta por champú, acondicionador y mascarilla, todos ellos cruelty free, y libres de sulfatos, sal y parabenos Aunque se haya protegido el cabello de los daños solares en verano, el cloro de la piscina, el agua del mar, el sol y el aire deshidratan y estropean el cabello. Mucho más las melenas teñidas.

“Con el calor del verano, el cabello pierde toda sus humedad y es cuando llegan los problemas de sequedad, rotura y falta de elasticidad”, afirma Myriam Fernández, product manager de Cosmética Pharma.

Por este motivo, a la vuelta del verano se hace imprescindible poner en marcha algunos cuidados y tratamientos adicionales para recuperar, en tiempo record, el aspecto cuidado de la melena. Desde luego, cortar las puntas es uno de los consejos más recomendables ya que, si estas no están saneadas, los tratamientos no son muy efectivos. Pero hay mucho más opciones.

Afortunadamente, la ciencia no deja de avanzar, y los laboratorios Placenta Life, que en España distribuye en exclusiva para el canal farmacia Cosmetic Pharma, cuenta entre su amplia gama de productos con una novedosa línea completamente diseñada para cuidar el cabello y su color. Se trata de Wild Color, una familia de productos a base de Aceite de Aguaje, un aceite rico en vitaminas y antioxidantes naturales con protección solar que contribuye a la reparación del cabello dañado, perfecto para mantener los colores vibrantes y duraderos.

Esta línea exclusiva de tratamiento capilar está compuesta por champú, acondicionador y mascarilla, todos ellos cruelty free, y libres de sulfatos, sal y parabenos, La base esencial de estos productos son los aceites exóticos y los extractos orgánicos milenarios del Amazonas, como el Sacha Inchi, Ungurahui, el Camu o el Aceite de Aguje.

Champú de 300 ml. PVP: 6.99 €

Acondicionador de 300 ml. PVP: 6.99 €

Mascarilla de 350 ml. PVP: 8.99 € http://cosmeticapharma.com/

Cosmética Pharma

Cosmética Pharma es una marca de Trending Import, una compañía 100% española, fundada en 2017 en Sevilla. La empresa está especializada en el mundo de la cosmética y dedicada a la creación de marca y comercialización de productos cosméticos en España y Portugal.

Trending Import, trabaja actualmente con fabricantes de Corea, Perú, Polonia, Suecia, Italia, EE.UU., República Checa, Reino Unido y China, los cuales cumplen con los más altos estándares de calidad dentro de la UE.

Cuenta con seis centros logísticos propios, ubicados dos en Bollullos (Huelva), tres en Benacazón (Sevilla) y uno en Madrid que superan los 10.000 m2, y presencia en más de 1.500 puntos de venta.

Trending Import facturó en 2020 una cifra total de 9,2 M€, un 42% más que durante el ejercicio anterior.

