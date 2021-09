¿Cómo construir y calificar su plataforma de transmisión de video OTT? Son aplicaciones que proporcionan contenido de video a través del internet en lugar de la tradicional televisión satelital o por cable Redacción

jueves, 2 de septiembre de 2021, 08:37 h (CET) Las soluciones OTT representan una gran herramienta para el día a día de muchas empresas y negocios, puesto que se pueden usar para cubrir muchos campos, desde live streaming para reuniones, eventos corporativos y conferencias en línea, hasta vídeos con contenido educativo y de desarrollo profesional para los empleados. ¿Qué son las Soluciones OTT? Las plataformas de naturaleza over-the-top, o mejor conocidas como plataformas OTT, son aplicaciones que proporcionan contenido de video a través del internet en lugar de la tradicional televisión satelital o por cable. Estas aplicaciones proporcionan transmiciones de vídeos en tiempo real mediante el uso de dispositivos móviles (Smartphones y tablets), web y televisores que usan dispositivos como Chromecast, Roku TV, AppleTV y Amazon Fire TV, así como también SmartTVs. Soluciones OTT para los Negocios Las soluciones OTT pueden ser un mercado bastante productivo para los negocios, ya que abarcan muchas oportunidades que pueden ser usadas por un amplio público de todas las edades. Sin embargo, es necesario conocer los pasos necesarios para poder crear y establecer una plat aforma OTT que sea del agrado de todos. 1. Componentes más Importantes ● El Nicho Particular: Este es el espacio donde se desarrolla el software OTT que, en vez de atender a todas las personas, se enfoca en atender a un grupo determinado de audiencia. Esto garantiza que los usuarios de la plataforma se sientan complacidos con lo que están buscando. Ya que no a todos los usuarios les gustan los mismos contenidos, es más preferible apuntar por una audiencia que se sienta satisfecha con el contenido a publicar. Aunque, también se puede combatir esta perspectiva entre gustos y preferencias para así crear gustos específicos o grupos de preferencias con aspectos similares. Por ejemplo, a algunas personas sienten afición por las películas de acción, mientras que a otras les pueden gustar las películas románticas. Como también hay personas que prefieren comedias, documentales, western o las nuevas películas de Marvel. Lo importante es combinar los posibles nichos más populares para asegurar un mayor número de audiencia.

● La Calidad del Contenido: Este elemento es fundamental para la plataforma OTT, puesto que mientras mejor sea la calidad del contenido, mayor será la satisfacción de la audiencia. Por eso se debe asegurar que la calidad del contenido original sea muy buena. Aunque también se debe considerar que, dependiendo del ancho de banda de la red disponible en el dispositivo del consumidor, los usuarios recibirán por parte de la plataforma un segmento apropiado de un archivo específico para poder visualizarse. En esta fase se requiere detectar inconvenientes como los problemas de edición, los artefactos de compresión introducidos durante la transcodificación, así como los problemas de ensamblaje de archivos, para así tener un buen monitoreo del control de calidad y asegurar que el contenido sea apto para verse.

● La Búsqueda de Audiencia: Saber cómo atraer la audiencia a la plataforma OTT es un factor importante, ya que serán los usuarios que mantendrán un tráfico constante en la plataforma. Es por ello que es de vital importancia comprender qué contenido es el que quiere ver la audiencia, y además estar al tanto de los matices que impulsan las preferencias y decisiones de compra. Para ello, se debe hacer una búsqueda de audiencia mediante encuestas en grupos y espacios donde los usuarios que deseen buscar plataformas OTT puedan convivir. Luego de haber atraído a la audiencia por un servicio especializado, el reto de mantenerlos en la plataforma comienza, y allí es cuando debe haber una comprensión más profunda de los gustos y disgustos de la audiencia, para así poder saber qué contenido manejar en la plataforma. 2. Seleccionar un Modelo de Soluciones OTT El seleccionar un modelo de soluciones OTT garantizará en cómo los usuarios interactuarán con la plataforma. Conocer a los usuarios de la audiencia es importante en este paso, porque este puede garantizar si ellos se quedarán o no. Entre los modelos de soluciones OTT están:

● Video Publicitario a Pedido AVOD: Este modelo les permita a los usuarios obtener el contenido de la plataforma de manera gratuita, sin embargo, contienen muchos anuncios. Un ejemplo destacado para este modelo es YouTube, el cual proporciona a sus usuarios el contenido en vídeo a ver, y generan dinero mediante los anuncios que pasan. El modelo AVOD depende directamente de los anuncios en las plataformas. ● Suscripción de Vídeo Bajo Demanda (SVOD): El modelo SVOD es uno de los modelos OTT más populares y mejore remunerados, puesto que contienen contenido exclusivo que se puede apreciar en las plataformas. Por supuesto, en este modelo de ingresos, la audiencia debe cancelar una tarifa de suscripción hasta una fecha estipulada para seguir manteniendo el contenido. Netflix y Amazon Prime son algunas de las empresas OTT que trabajan bajo este modelo. ● Video Transaccional de Baja Demanda (TVOD): Este modelo, el cual es conocido popularmente como pago por visión, funciona mediante un pago único que los usuarios realizan por un contenido visual determinado, ya sea un vídeo o un grupo de ellos. Entre estas plataformas están iTunes, Google Movies y YouTube Movies. ● Video Híbrido a Pedido: Este modelo consiste en la combinación de dos o más modelos para las plataformas OTT. Es un modelo fragmentado y de mucha competencia, puesto que algunas empresas no confían en el uso de un único modelo comercial. Este modelo garantiza una combinación estratégica de modelos de monetización AVOD, SVOD y TVOD, haciendo que la plataforma OTT genere dinero con el contenido de diversas formas. 3. Conseguir un Proveedor de Soluciones OTT para crear la Marca de una Plataforma OTT Un proveedor de plataforma OTT representa una solución OTT en línea que permite alojar contenido de vídeo en vivo y con demanda para ser transmitido a través del Internet. La transmisión OTT garantiza que diversas plataformas puedan otorgar el contenido de video digital a la audiencia mediante dispositivos como reproductores de vídeo que pueden integrarse en diferentes sitios y aplicaciones. En ocasiones, un proveedor de soluciones OTT se tiende a confundir con el servicio de transmisión en sí; sin embargo, el proveedor de OTT es el que impulsa estos sitios para que puedan compartir el contenido. Debido al hecho de que la transmisión OTT requiere una serie de equipos y protocolos importantes para poder subir el vídeo desde la computadora hasta los dispositivos de los espectadores, es importante conseguir un buen proveedor de soluciones OTT, para así poder asegurar la subida del contenido a la plataforma OTT y establecer la marca original que representará a la plataforma. 4. Usar un Proveedor de Soluciones OTT para crear Aplicaciones OTT Así como un proveedor de plataforma OTT puede ofrecer una solución OTT para crear la marca de una plataforma, también permite crear aplicaciones OTT con las que los usuarios podrán ingresar a la plataforma. Estas son de gran ayuda para garantizar una buena interacción usuario-plataforma. Las aplicaciones de etiqueta blanca omiten la marca de terceros, eliminan anuncios que distraen a los espectadores y remueven las sugerencias de video de otras marcas.

La transmisión de etiqueta blanca deja a la audiencia una esencia más profesional que la transmisión en una plataforma gratuita, como YouTube. Este tipo de plataforma le brinda a la audiencia la entrega de contenido de vídeo sin distracciones y en cualquier lugar. Entre algunas de las aplicaciones que permiten esto se encuentran: Setplex , Dacast, Muvi, Livestream, Wowza, Vidyard, JW Player, Brightcove y Kaltura.

Un claro ejemplo de aplicaciones OTT es la de la plataforma Setplex, que al colocar su aplicación para servicios OTT en todas las tiendas principales, incluyendo los Smart TVs, les permite a los consumidores acceder al servicio que proveen, televisión en vivo hasta vídeos en demanda, en cualquier lugar; esto genera un aumento en la base de usuarios en la plataforma OTT. El contenido de Setplex puede estar disponible en todas las plataformas principales.

Ventajas y Desventajas de la Solución OTT Estas son las ventajas y desventajas que la solución OTT puede darle a sus usuarios.

Ventajas Desventajas Posibilidad de poder elegir qué programas ver Se necesita una conexión de banda ancha con muy buena velocidad para poder funcionar de forma ideal Ofrece canales y programas exclusivos que no se pueden encontrar en otros servicios en línea Es posible que aparezcan anuncios publicitarios al ver el contenido, dependiendo del Modelo de Soluciones OTT Mejor calidad de imagen que la de los tradicionales servicios de televisión por cable o satelital Tener que contar con varias condiciones para poner en funcionamiento esta tecnología Buena popularidad entre la audiencia Son muchas opciones de soluciones OTT en línea para elegir Conclusiones La solución OTT garantiza la oportunidad de ver contenido en vídeo de manera más moderna y en tiempo real, transformando a su vez la relación entre los consumidores y los proveedores del contenido. Y a su vez, también permite nuevas maneras de monetización. Es claro de que esta revolución en la forma de ver la televisión generará un impacto tecnológico y empresarial en el mundo.

Las oportunidades que las soluciones OTT nos ofrecen abarcan muchos ámbitos, y es que se pueden usar tanto para el entretenimiento como para los negocios. En el ámbito empresarial se puede implementar en live streaming para reuniones importantes, eventos corporativos, conferencias en línea, hasta vídeos sobre charlas y talleres que proporcionen contenido educativo y de desarrollo profesional para los empleados.

