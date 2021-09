Vuelta al cole, la pandemia acelera la transformación de modelos y espacios educativos Comunicae

miércoles, 1 de septiembre de 2021, 11:07 h (CET) El manual El Viaje de la Educación de Actiu identifica estos cambios y marca una hoja de ruta de esta evolución En la “segunda vuelta al cole” condicionada por la pandemia la Covid 19, la presencialidad será la norma en todas las etapas y niveles. Salvo potenciales repuntes, el acceso remoto pierde relevancia. El nuevo desafío es transformar estos espacios para facilitar los nuevos modelos educativos y optimizar el proceso de aprendizaje.



Más allá de la nueva distancia de seguridad y de los protocolos y sistemas de control, la pandemia ha acelerado la transformación de los modelos y de los espacios de educación. El manual el Viaje de la Educación de Actiu identifica estos cambios y establece una hoja de ruta de esta evolución.



La pandemia ha obligado a repensar el modelo educativo para dar respuesta a las nuevas necesidades. Hoy los actores del sistema educativo coinciden en la necesidad de acometer la transformación de la educación, aplicando nuevas metodologías de aprendizaje, diseñando nuevos espacios e integrando la tecnología y la digitalización en el proceso de enseñanza.



“Los modelos educativos asisten a una profunda transformación que requiere también un nuevo diálogo con el entorno. El objetivo es construir espacios capaces de acompañar a los procesos de cambio en la enseñanza, orientados a modelos más flexibles, experienciales, digitalizados y participativos. Y hacerlo todos unidos con un propósito” comenta Soledat Berbegal, Consejera y directora de reputación de marca de Actiu.



El Viaje de la Educación de Actiu, elaborado con la colaboración de un panel de expertos multidisciplinares, referentes en sus campos de actividad y pioneros en impulsar la transformación de la educación, ofrece propuestas concretas de cómo deben ser estos nuevos espacios y procesos para optimizar el resto de las transformaciones educativas.



Fernando Sansaloni, educador y director del Instituto de Educación Secundaria Cotes Baixes en Alcoy, emprendió hace seis años atrás el cambio del modelo organizativo del centro y aquellos elementos que dificultan la puesta en marcha de nuevas metodologías de aprendizaje como las asignaturas estancas, profesores especializados en una sola materia, horarios muy acotados o un sistema de evaluación que no contemplaba las soft skills, fundamentales en cualquier proceso de aprendizaje.



La directora del departamento de Arquitectura Sanitaria y Equipamiento de Ramón Esteve Estudio, Ana Boscá, plantea nuevas propuestas arquitectónicas. Explica cómo la arquitectura tradicionalmente ha sido estática y ahora ha de responder a la flexibilidad que piden las aulas y especialmente a los espacios adyacentes o complementarios que se muestran con un valor añadido: biblioteca, cantina, pasillos, hall de entrada, espacios exteriores, todos pasan a formar parte del aprendizaje, desbordando el aula tradicional como único espacio para adquirir conocimiento.



La situación derivada a nivel mundial en la pandemia ha sido un acelerador también para la creación de producto flexible, colaborativo y fluido. Ha obligado a pensar en los muebles para esos espacios fluidos, como reclama la educación, no ya del futuro, sino del presente donde la tecnología y la digitalización está totalmente integrada, indica Marcelo Alegre, ingeniero diseñador de producto y CEO de Alegre Design.



Jorge Vergel, Fundador, Consejero Delegado y Director de Kassani Diseño, especializados en la instalación de espacios para la educación desde hace más de 25 años, destaca que la pandemia ha enseñado que se puede aprender de otra manera. Personas y centros educativos aprenden a evolucionar, a adaptarse y a ajustarse a esas situaciones nuevas.

Soluciones agile y smart

En ese sentido, las nuevas tecnologías, las metodologías agile y los condicionantes de la nueva normalidad también están teniendo y seguirán teniendo un efecto transformador en los espacios para la educación. La metodología agile, se basa precisamente en la confianza y responsabilidad de cada miembro del equipo. Implica primar los proyectos y los resultados, aportando autonomía, libertad y flexibilidad. Para llevarla de manera sencilla al aula, Actiu ha creado Agile Collection, un novedoso concepto con soluciones que permiten rediseñar el espacio de forma rápida y eficaz para adaptar los entornos de trabajo y estudio a las nuevas metodologías agile.



El espacio tiene mucho que aportar en la transformación de la educación. La propia concepción y distribución, así como la elección del mobiliario, tiene por tanto un impacto positivo en la colaboración, la creatividad, la productividad y el bienestar general. Y también en el aprovechamiento y optimización de cada metro cuadrado. Y si cada metro cuadrado cuenta, hay que garantizar, además, la calidad y seguridad del entorno educativo.



Gaia by Actiu®, permite una gestión inteligente y eficaz del espacio. Es una plataforma inteligente que sensoriza el espacio para obtener datos de uso y de las condiciones del ambiente, facilitando la gestión de los diferentes espacios de un centro educativo.

