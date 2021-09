Vuelta al trabajo: ¿cada cuánto se debe revisar un coche de empresa y qué tener en cuenta? Es importante que los trabajadores alerten de cualquier anomalía que puedan detectar en el vehículo para que sea solucionada en la mayor brevedad Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 1 de septiembre de 2021, 10:49 h (CET) En España hay más de 2 millones de vehículos de empresa y se prevé que siga en aumento. Son vehículos que las compañías facilitan a sus empleados para que puedan realizar su trabajo y llevar a cabo esos desplazamientos que son necesarios en su día a día, y, precisamente por ello, recorren muchos kilómetros a lo largo del año. Esta intensidad de uso hace que la revisión del vehículo sea primordial y que se tenga que realizar con más frecuencia de lo habitual. Norauto, a través de su división exclusiva para vehículos de empresa Norauto Pro, aborda qué tener en cuenta para el correcto mantenimiento de la flota de empresa y cada cuánto tiempo se deben revisar estos vehículos.

Tener un vehículo parado por una avería es muy perjudicial para una empresa, especialmente si esta compañía necesita que esté constantemente en circulación. Por un lado, la pérdida de negocio que esto supone y, por otro, el coste de la avería. La situación es más grave cuando hablamos de un accidente de tráfico y las posibles lesiones y consecuencias a nivel personal que pueden surgir a raíz de este siniestro.



Con una revisión periódica se reduce el factor vehículo como posible desencadenante de un accidente de tráfico o avería. En general, se suele recomendar hacer una revisión en profundidad del vehículo según las indicaciones del fabricante, el cual establece unos plazos definidos teniendo en cuenta el tiempo o los kilómetros recorridos. Sin embargo, hay otros factores que también se deben tener en cuenta como el tipo de conducción, el tipo de vías por el que circula, si nos encontramos en un clima frío o caluroso…

Norauto hace hincapié en el mantenimiento fundamental que se debe realizar de los vehículos de empresa:

1-Neumáticos: revisión cada 15 días. Son el nexo de unión entre vehículo y carretera. Hay que comprobar su buen estado, que no tengan abultamientos, cortes, desgastes irregulares o grietas. También deben tener la presión correcta y una correcta profundidad del dibujo. Recordamos que la presión va a depender de la carga. El fabricante en cuestión determina la presión en función del peso. La profundidad del dibujo mínima legal para poder circular es de 1,6 mm.

2-Niveles de aceite, líquido refrigerante y líquido limpiaparabrisas: revisión semanal.

3-Frenos: revisión cada 15 días. Se debe comprobar su buen estado y funcionamiento, haciendo hincapié en las pastillas y discos de freno.

4-Amortiguadores: revisión cada mes. Comprobar que estén en buen estado.

5-Aceite, filtros de aceite, de habitáculo, de aire y de combustible: revisión según fabricante. Existe un plan de mantenimiento específico para vehículos con uso intensivo que anticipa los cambios de aceite, cada fabricante determina el kilometraje o el tiempo.

6-Batería: revisión cada 15 días. Verificar su buen estado y funcionamiento, especialmente en verano e invierno.

7-Carrocería: revisión cada mes. Hay que revisar el estado general del vehículo. Hay que observar especialmente si hay nuevos golpes, ya que pueden ocasionar un daño mayor en el automóvil de lo que se observa a primera vista.

8-Alumbrado y señalización: revisión cada semana. Para ver y ser vistos. Hay que revisar la buena regulación de los faros y el buen funcionamiento y alumbrado. No deben deslumbrar y deben ofrecer la luz suficiente para poder conducir con seguridad.

9-Parabrisas y escobillas: revisión cada mes. El parabrisas no debe presentar daños, ya que puede interferir en la visión del conductor y, además, es fundamental en la resistencia estructural del vehículo. En el caso de las escobillas, deben hacer un correcto barrido y limpieza para una buena visibilidad. Son dos puntos en los que no se suele hacer hincapié pero que son muy importantes para la seguridad.

10-La documentación del vehículo y elementos de seguridad. Es necesario comprobar que el vehículo cuenta con toda la documentación en regla: permiso de circulación del vehículo, tarjeta de inspección técnica del vehículo con el último informe de la ITV (en caso de ser necesario) y la pegatina correspondiente pegada en el parabrisas. Igualmente, hay que verificar que el vehículo lleva el distintivo medioambiental de la DGT.

Es importante destacar la importancia de concienciar a los trabajadores y usuarios de los vehículos de empresa de lo importante que es que los vehículos estén en buen estado. Involucrar a los trabajadores en esta revisión es fundamental para conseguirlo, por ello, desde la compañía, insisten en la necesidad de que los trabajadores alerten de cualquier anomalía que puedan detectar para que esta sea solucionada en la mayor brevedad posible.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Vuelta al trabajo: ¿cada cuánto se debe revisar un coche de empresa y qué tener en cuenta? Es importante que los trabajadores alerten de cualquier anomalía que puedan detectar en el vehículo para que sea solucionada en la mayor brevedad ¿Qué son los códigos de error OBD2? Permiten al conductor alertar o estar al tanto del estado de su vehículo en todo momento, notificando cualquier tipo de problema ​Las 3R de los neumáticos ​Una de las máximas del ecologismo es la que habla de reducir el consumo, reutilizar productos y artículos y reciclarlos Esto es lo que debes revisar en tu coche si has disfrutado de unos días de vacaciones en la playa ​Las altas temperaturas y el salitre afectan directamente al buen estado del vehículo Operación retorno: consejos para que el sol no se convierta en un problema a la hora de conducir La luz solar puede ser tan peligrosa durante la conducción como otras condiciones meteorológicas con peor fama, como la lluvia, la niebla o la nieve