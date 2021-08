QuesoAdictos recuerda la importancia de este producto para el correcto desarrollo de los niños Comunicae

martes, 31 de agosto de 2021, 12:07 h (CET) El consumo de este lácteo es una de las grandes claves para el crecimiento de los niños en sus primeros años de edad para un correcto crecimiento de su anatomía, especialmente atendiendo a sus huesos, que son los que más aprovechan sus propiedades, según señalan los profesionales de QuesoAdictos Los responsables del portal de Quesoadictos, tienda online líder por la gran variedad y calidad de todos los artículos procedentes de las mejores regiones productoras del mundo, quieren dejar claros los grandes beneficios asociados al consumo del queso en las primeras etapas de la vida.

Antes de profundizar en el tema, conviene dejar claro que no es conveniente proporcionar queso a los niños hasta cumplidos los primeros doce meses de edad; a partir de este momento, conviene diversificar su dieta incorporando estos lácteos.

A continuación, se exponen las principales ventajas de la ingesta de estos productos.

Fortalece el sistema inmunológico

El alto contenido de ácidos grasos linolénicos, que es como también se conoce al Omega-3, y linoleicos, comúnmente conocidos como Omega-6, son los responsables de conseguir que, al ingerirse, ayuden al crecimiento óseo de los más pequeños y, además, refuerza el sistema inmunológico.

Mejoras de los sistemas nervioso, cardiovascular y reproductivo

El queso es un producto cuyos componentes también conducen a la optimización de los sistemas nervioso, cardiovascular y reproductivo, por lo que es un complemento que debe estar presente en todas las dietas infantiles.

Fuente natural y rica de proteínas y minerales

Calcio, potasio, fósforo, magnesio, etc. son sólo algunas de las bases de la importancia del queso para garantizar un correcto desarrollo de los huesos y los dientes.

Aporte vitamínico importante

Las proporciones de vitaminas A, D y algunas del grupo B es otra de las razones de peso para apostar por el queso para incluir en las dietas infantiles.

Qué quesos prefieren los niños

En cuanto a las preferencias de los benjamines de la casa respecto al consumo de quesos, destaca que suelen ser los quesos frescos, tiernos y semicurados, ya que su sabor y su textura son más suaves y más aceptados por este colectivo, además de que contienen menos sal y grasas que los más curados y añejos.

Los padres suelen apostar también por los formatos más llamativos para los más pequeños, como los “quesitos”, con elementos atractivos para ellos.

QuesoAdictos es una de las tiendas de estos lácteos en la red con mayor prestigio y reconocimiento de internet gracias a un servicio cercano y personalizado y la disposición de los mejores productos del mercado, los más demandados por los amantes de estas piezas gourmet.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.