​Hotel Sercotel Villa de Laguardia Jaime Ruiz de Infante

martes, 31 de agosto de 2021, 12:14 h (CET) Tras visitar esta ciudad, festoneada por calles, plazas, murallas, puertas medievales y unas de las mejores bodegas de la Rioja Alavesa, nada mejor que alojarse en este acreditado establecimiento de cuatro estrellas.

El hotel cuenta con un amplio jardín, piscina de temporada al aire libre, spa con tratamientos, amplias habitaciones decoradas con buen gusto, suelos de tarima, instalaciones adaptadas para personas con discapacidad y un restaurante que ofrece la genuina y sabrosa cocina vasca.



El director, Juan Felix Fernández, Diplomado en Empresas y Actividades turísticas por la Universidad de Deusto y Master en Dirección Hotelera por la Universidad politécnica de Madrid, junto con una dilatada trayectoria profesional ligada a importantes cadenas y resort hoteleros nos cuenta: “Durante la pandemia la cadena Sercotel ha elaborado un completo plan de contingencia para que nuestros hoteles ofrezcan espacios seguros y confortables, siguiendo siempre la normativa higiénico sanitaria. Entre otras cosas, se han instalado dispensadores de gel hidroalcohólico en todas las zonas comunes; se han establecido flujos de entradas y salidas; también hay determinado un plan de limpieza y desinfección con productos homologados por Sanidad; la ventilación, de las zonas comunes, se renueva al 100% y el aire de las habitaciones a través del aire acondicionado.



También se ha adecuado la oferta gastronómica, especialmente la del desayuno para presentar el mayor número de productos en monodosis y precortados para evitar su manipulación. Se ha limitado el aforo de los espacios interiores al 35%, según la normativa vigente. Todo este plan de contingencia ha sido certificado por Bureau Veritas que nos ha otorgado su sello de “Global Safe Site”.

La oferta gastronómica

Sin duda, otro de los atractivos de este hotel es el restaurante El Medoc Alavés, que elabora unos 30 platos de especialidades vascas, con toques modernos, basados en productos de temporada que hacen las delicias de una nutrida clientela que demanda, principalmente: hamburguesas de buey wagyu, solomillos con foie, bacalao a la riojana y arroz negro con chipironcitos. Existe un menú del día y cartas especiales para celebraciones; siempre se tienen en cuenta las intolerancias de los clientes.

“Disponemos de un rincón enológico, además de una vinoteca donde se puede comprar vino. La bodega alberga múltiples referencias de D.O. Ca. Rioja y de otras denominaciones, aunque pretendemos ofrecer lo más representativo de la Rioja Alavesa. Como vino de la casa, tenemos Gómez de Segura, maceración carbónica que se elabora en este municipio y que ha sido galardonado este mismo año como el mejor vino de Laguardia cosecha 2020, en una elección promovida por el propio consistorio”. Afirma con cierto orgullo Juan Félix, quien señala además: “El hotel es eminentemente vacacional, la mayor demanda se concentra principalmente en fines de semana, puentes y la época estival. También hay gran demanda de turismo internacional los meses de mayo, junio, septiembre y primeros días de octubre, estos últimos coincidiendo con la época de vendimias. Actualmente estamos rozado el 90% de ocupación media. Los precios oscilan mucho dependiendo del mes y del día de la semana. Por ejemplo el PVP medio en los meses de invierno es de unos 85€ y en los meses de verano alcanza unos 125€. Actualmente ofrecemos unos descuentos para estancias de dos o cuatro noches. En cuanto a ofertas tenemos mucho éxito con los bonos regalos que permiten a los clientes hacer escapadas a medida. Se pueden incluir, además de la habitación, servicios de restauración, tratamientos en el spa y visitas a bodegas de la zona.

Spa y Tratamientos

Masajes con uvas y aceite de la variedad arróniz, exfoliaciones con pepitas de uva, bañeras de hidromasaje con extracto de vino, envolturas con los hollejos de las uvas después de prensadas… En definitiva, no solo se usa los productos autóctonos, sino que no se desaprovecha nada de ellos; todo esto, unido a un gran circuito de aguas con 160.000 litros.

Sercotel Villa de Laguardia, 4 estrellas.

Paseo San Raimundo, 15, Laguardia (Álava) Teléfono: 945 60 05 60. reservas@hotelvilladelaguardia.com Coordenadas: Latitud 42.54817; Longitud -2.58054. Aparcamiento privado y Wifi, ambos gratuitos. Se admiten mascotas, que reciben un colchón y un bebedero en la habitación. El hotel está dentro del portal de venta de habitaciones de TRAVEL GUAU, especializado en viajes con mascotas.

Distancias A 45 km de Vitoria-Gasteiz; a 20 minutos en coche de Logroño y a una hora y media, en automóvil, de Bilbao y Pamplona.

Una visita a la ciudad Laguardia, un municipio con bellos rincones históricos, nos invita a deambular junto a la muralla, que mandó levantar el rey Sancho el Fuerte de Navarra, y sus cinco puertas de acceso.

Entre sus monumentos de su casco antiguo, destaca la Iglesia de Santa María de los Reyes, que se comenzó a construir en el siglo XII; posiblemente la pieza más destacada es el pórtico, que se labró a finales del siglo XIV y policromado en el siglo XVII; actualmente es uno de los pocos y más bellos policromados que se conservan en España. El visitante no puede dejar de admirar también La Iglesia de San Juan, que fue iniciada en estilo románico y concluida en el gótico y la Ermita de Santa María de Berberana, románica, única iglesia en toda la Rioja Alavesa que tiene un ábside cuadrado.



Dentro del territorio municipal de Laguardia se halla parte del Conjunto Monumental de los Dólmenes que pertenecen al período general del Neolítico, Calcolítico, Eneolítico y Edad del Bronce.

Para finalizar este recorrido nada mejor que tomar un aperitivo en los numerosos bares de la ciudad y despedirse de la Plaza Mayor porticada, donde se encuentra el ayuntamiento antiguo y admirar su reloj carillón con unos dantzaris autómatas que, a las 12, 14, 17 y 20 horas, bailan al ritmo de un pasacalles típico de las fiestas de la localidad.

Por su amplio patrimonio monumental y cultural Laguardia pertenece a la Asociación “Los pueblos más bonitos de España”, siendo la única localidad del País Vasco de esta agrupación. Sus ocho afamadas bodegas y la elaboración de sus excelentes vinos, le han dado fama mundial.

Rutas turísticas En la Oficina de Turismo de Laguardia (Mayor Kalea, 52.Teléfono: 945 60 08 45) informan y sugieren los siguientes itinerarios para conocer esta preciosa tierra: Ruta del Queso Idiazábal GR 283 Camino Ignaciano El Camino de Santiago por el interior. El Camino de Santiago por la Costa. Gran ruta cicloturista por Llanada Alavesa. Ruta por los escenarios de El silencio de la Ciudad Blanca. The Basque Route. Bilbao, panorámica de la ría. Cascada de Gujuli. De Zarautz a Getaria. El bosque de Oma.

