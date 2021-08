​Paraíso fiscal, estafas, inestabilidad… Las dudas tras la llegada del Bitcoin como moneda de curso legal a El Salvador

La volatilidad de las criptomonedas la convierten en una moneda poco fiable, y su opacidad es un caldo de cultivo para el delito online, principalmente para estafadores.

La empobrecida nación de El Salvador, enclavada en América Central, desafía las advertencias contra el uso de un activo digital volátil como moneda oficial junto al dólar estadounidense, y en junio de este mismo año se convirtió en el primer país en aceptar la criptomoneda más popular del mundo como moneda de curso legal.

El gobierno salvadoreño comenzará en breve la instalación de 200 cajeros automáticos de Bitcoin y 50 sucursales bancarias repartidas por todo el país, desde los cuales se podrá convertir esta criptomoneda en dólares estadounidenses y retirarlos en efectivo. La arriesgada operación ha suscitado todo tipo de opiniones, imponiéndose por el momento el escepticismo en un país donde el dólar estadounidense es la moneda oficial desde principios de 2001.

¿El Salvador rumbo a ser el paraíso fiscal de las criptomonedas?



En opinión del abogado penalista experto en delitos económicos, Juan Gonzalo Ospina, resulta sospechoso que un país que en la actualidad apuesta por una moneda extranjera como es el dólar añada una nueva moneda "sobre la que tendrá aún menos control dada su volatilidad" y por ello apuntan a que "El Salvador puede estar persiguiendo construir una economía propicia para el sector financiero" un aspecto muy peligroso que "puede encadenar en que el país se convierta en el punto caliente mundial del blanqueo de criptomonedas" corrobora el letrado.

La falta de transparencia el principal escollo

Las transacciones en Bitcoins son utilizadas frecuentemente como una forma de evadir impuestos, ya que la divisa virtual es muy compleja y propicia para irregularidades financieras.

“La mayoría de los ciudadanos no entienden las criptomonedas, solo valoran la rentabilidad potencial que ofrecen desde diferentes plataformas, y ello desencadena en que sean un objetivo perfecto para ser estafados mediante el uso de Bitcoin u otras criptodivisas” nos refiere Ospina, quien por su profesión es muy consciente que en este momento histórico de revolución digital cada vez se denuncian más ciberdelitos. Una apreciación corroborada por la ONU, quienes alertaban recientemente sobre un aumento del 600% en los ciberdelitos durante la pandemia, siendo el phishing y los chiringuitos financieros las modalidades más extendidas en sus muchas vertientes.

El oscuro mundo del Bitcoin

A pesar de que todo el mundo oímos o leemos mucho sobre el Bitcoin, Ethereum u otros token, la realidad es que sabemos muy poco de su funcionamiento, aunque cuentan con un elemento diferenciador de cualquier otra moneda de curso legal: no están reguladas ni controladas por ninguna institución y no requieren de intermediaros en las transacciones, lo que supone no estar cubiertos por mecanismos de protección al cliente como el Fondo de Garantía de Depósitos o el Fondo de Garantía de Inversores. Un riesgo importante si operamos con ellas.

Es muy importante considerar también su volatilidad, ya que como exponía recientemente Ospina en una de sus habituales colaboraciones en televisión, “El valor de cualquier criptomoneda varía en función de la oferta, la demanda, y del compromiso de los usuarios. Tanto el Banco de España como la Comisión Nacional del Mercado de Valores han alertado de la ausencia de mecanismos eficaces que impidan su manipulación. Es innegable que al operar con Bitcoin asumimos un alto riesgo de perder toda la inversión o de directamente ser estafados” nos pone en sobre aviso esta voz autorizada.