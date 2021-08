Curso SAP online: Garantía profesional en la era digital según Elearning Digital Comunicae

lunes, 30 de agosto de 2021, 14:43 h (CET) Los cursos Sap online son unos de los mejores complementos para profesionales de cualquier área Profesional(Financiera , Logística , Rrhh, Ingeniería , Programación) debido a su alta demanda laboral y su cotización salarial Perfiles Sap:Un Universo Laboral para todos los perfiles

Perfiles Sap con Cursos Sap Online

Puesto que SAP es aplicado en todas las áreas de la Empresa ( Finanzas - Tesorería - Control de Gestión - Facturación - Logística - Ventas -Rrhh - Programación - Producción - Mantenimiento - Calidad - Marketing ,etc) cubre Multitud de Perfiles Profesionales.

2 Tipos de Perfiles :

Funcionales : Asociados a las áreas de una Empresa como Financieros , Logísticos ,Recursos Humanos , y que no tienen conocimientos importantes de programación o informática.

Técnicos: Asociados a la Programación , Arquitectura del Sistema , Administración del Software, Desarrolladores , es decir perfiles de carácter más tecnológicos o asociadas a las ingenierías informáticas o telecomunicaciones.

Principales perfiles SAP

USUARIO SAP : Un usuario SAP es el nivel mínimo o más básico , necesitará tener un conocimiento para sus funciones diarias dentro de un departamento financiero,logístico,rrhh,etc.

USUARIO CLAVE SAP O KEYUSER SAP :Es un super usuario SAP que ya tiene un conocimiento más elevado de SAP y que se acerca a la figura de Consultoría. Normalmente además de conocer el día a día como usuario da apoyo a sus compañeros , formando al resto de usuarios,probando funcionalidades nuevas,creando informes,etc.

Consultor Interno SAP : Es un Consultor SAP experto en el módulo/s correspondiente y que es el máximo responsable de dicho módulo o area SAP dentro de su Empresa.Conoce el módulo SAP en su totalidad según sea el Financiero-Controlling-Compras-Ventas-RRHH,etc.Además es el responsable de dar soporte a los usuarios ,formarlos, reunirse con el Proveedor SAP para implementar nuevas mejoras,proyectos.Disponer de un Consultor Interno SAP en una Empresa es de gran valor a ya que optimiza procesos y puede ahorrar mucho dinero a una Compañía en optimizaciones de procesos SAP y en evitar recurrir a Consultores Externos cuyas facturas son muy elevadas.

Consultor Externo SAP : Forman parte de las Consultoras Tecnológicas y participan en Proyectos de Implantación,Mantenimiento ,etc.

Dentro de la Consultoras se comienza la carrera profesional como Consultor Junior , tras varios años se pasa a Consultor Senior, Posteriormente como Jefe de Proyecto.

SAP ERP es una solución de software integral que permite gestionar de forma conjunta todas las áreas operacionales de la empresa: Finanzas, Contabilidad de Costes, Logística, Producción, Recursos Humanos, Calidad, Proyectos, etc.

SAP S/4 HANA es la última versión exigida por el fabricante y es la solución propuesta por SAP para reducir la complejidad de los procesos de negocio, para añadir valor a la organización y prepararla para la transformación digital.

Ventajas curso SAP online

Flexibilidad horaria. Compaginar trabajo, familia y estudios no siempre es fácil.

Facilidad de acceso sin desplazamientos. .

Amplia oferta de estudios.

Formación personalizada.

Actualización permanente de contenidos. .

Variedad de formatos.

Introduce al usuario en las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

Anonimato.

Más económica

Menor riesgo de contagios por Virus Con los Cursos Sap Online de Elearning Digital se consigue la formación a un precio muy económico y con todas las ventajas de la formación online.

En la web www.sapeconomico.com se localiza todo el catálogo de Master Sap y Cursos Sap Certificados

