Yodha inició la versión en español de la aplicación astrológica

lunes, 30 de agosto de 2021, 10:05 h (CET) La aplicación Yodha Mi Horóscopo Personal destinada a dar predicciones de los astrólogos nepaleses inició la versión de la aplicación en español. La aplicación tiene gurús védicos profesionales detrás de la pantalla que pueden servir como consultores personales En un mundo sobrecargado de información, la sociedad se enfrenta constantemente a innumerables alternativas en todos los aspectos de la vida. No es de extrañar que a veces sea difícil elegir un determinado camino entre muchas pistas. Ahí es donde la astrología puede convertirse en un cambio de vida para cualquiera. Yodha Mi Horóscopo Personal tiene astrólogos profesionales de Nepal detrás de la pantalla que puede ayudar a descubrir la vida. Yodha sirve como adjunto personal que puede convertirse en un compañero diario.

El servicio fácil de usar sugiere que se ingrese la fecha, hora y lugar de su nacimiento y haga una pregunta sobre cualquier tema. El gurú nepalí hace una predicción personalizada exacta basada en el análisis de sus datos. Las preguntas pueden relacionarse con cualquier ámbito de su vida: desde si lanza su propio negocio este año hasta si se casa pronto. Una de las principales ventajas de la aplicación es que no existen plantillas automatizadas, el contenido es único y totalmente personalizado.

A pesar de que hay astrólogos auténticos detrás de la pantalla, Yodha se esfuerza por brindar la mejor experiencia de usuario a través de respuestas rápidas a las preguntas. Por lo general, se necesita mucho trabajo y cálculos para proporcionar una única respuesta, en Yodha, los astrólogos. Intente hacerlo posible en 40 minutos, aunque a veces las predicciones pueden requerir más tiempo.

Después de descargar la aplicación, recibirá una pregunta gratuita, otras se pueden comprar al precio a partir de 5,99 USD por una.

"Todas las respuestas están minuciosamente preparadas por verdaderos astrólogos nepaleses, que combinan el uso de programas astrológicos modernos con el conocimiento védico antiguo. En el pasado, la astrología védica se usaba a menudo para intimidar a las personas, y las predicciones generalmente tenían una connotación negativa. A menudo cuando los planetas están retrógrados y pueden causar dificultades en la vida de las personas. En lugar de centrarse en posibles problemas, nuestro equipo de astrólogos sugiere la solución - upayas - métodos para compensar la influencia negativa de los planetas, ya sea una elección de cierto color, piedra preciosa o beneficencia en un día determinado. Además de un pronóstico preciso, también queremos inspirar a las personas, hacerles creer en sí mismos y superar la incertidumbre que todos enfrentamos, especialmente durante la pandemia", dice Anton Zvyagintsev, director gerente de la compañía de desarrollo de aplicaciones Yodha.

Aparte de esto, los astrólogos de la aplicación pueden ayudar a encontrar piedras preciosas, que tienden a fortalecer o debilitar la influencia de los planetas en la persona y aportar energía positiva para su comodidad y armonía.

La aplicación está disponible en App Store: https://apps.apple.com/es/app/horoscope-astrology-by-yodha/id976967199#?platform=iphone y Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.astroid.yodha.pro&hl=es_BO&gl=US.

La misión de Yodha es ayudar a tomar la decisión correcta en un entorno multifacético.

Sobre la empresa

Yodha es un equipo de auténticos astrólogos nepalíes y desarrolladores profesionales. Desde 2013, cuando la empresa inició la aplicación Yodha Astrology and Horoscope, ha hecho que la astrología védica especializada sea accesible para personas de todo el mundo de una manera conveniente, efectiva, confiable y asequible. Los verdaderos astrólogos nepalíes son profesionales experimentados que ofrecen constantemente una lectura de astrología que va mucho más allá de lo común.

https://yodha.us/

