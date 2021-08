​Marlem Cantón: perfectamente imperfecta

Marlem Cantón es una artista plástica e ilustradora nativa de la ciudad de Córdoba (España). Los pinceles y los colores son su vida desde que tiene conciencia. Es madre, emprendedora y mujer comprometida con las causas sociales, especialmente las que representan a las mujeres. En su haber tiene tres exposiciones en solitario; El arte no ha muerto, solo está mal herido (2017), Nunca te rindas (2019) y la más reciente, Retratos de cuarentena (2021). Además de algunas exposiciones colectivas. Al tiempo que hace de gestora cultural realizando actividades sobre todo movilizando el talento de la juventud de su ciudad natal.

Recientemente, está embarcada en un proyecto totalmente reivindicativo: “Eres perfecta, perfectamente imperfecta” del que nos habla entre otras cosas, en esta entrevista.

¿Quién es Marlen Cantón? Una soñadora y una "intensita". Soy una mujer con carácter, que ama la cultura y arte y lucha por sus ideales hasta el final.

¿Cómo y cuándo nace este amor por el arte? Uff muy pequeñita. Recuerdo oler, acariciar y observar un oleaje de colores de oleos que había en una paleta de madera que mi padre guardaba en una caja con sus pinturas. Ese olor, ese baile de color... Estoy convencida de que ahí fue cuando llegó el flechazo.

¿Recuerdas lo primero que pintaste? Recuerdo pequeñas cosas como las casitas que hacíamos de pequeñas donde me encantaba pintar montañas con nieve y un pequeño lago delante con patitos, ya sabes, esos dibujos " de siempre" pero creo que el más importante fue una especie de retrato que hice de mi padre de perfil en una pequeña hoja de cuadritos, que más que a él se parecía al entonces "Indiana Jones" , pero que para mí fue realmente importante ya que fue el primer "retrato" de mi vida y tendría unos 8-9 años.

Eres muy joven pero tienes una larga trayectoria como ilustradora. ¿Cuáles son las mayores dificultades que te has encontrado en tu profesión? Y ¿las mayores alegrías? La mayor dificultad ha sido que no me tomen en serio por no tener una carrera de artes. Tengo la suerte de estar rodeada de grandes personas que me han dado los mayores empujones de mi vida cómo Sergio Carlos Pérez, organizador junto con María Pizarro de "GRITO DE MUJER" QUEJÍO, que para animarme a exponer me dijo "si Da Vinci no tuvo una carrera de artes e hizo lo que hizo, tú también puedes". Jamás podré agradecer lo suficiente el amor y confianza que han depositado en mi.

Y las mayores alegrías, pues conocer y aprender directamente de mis referentes vivos como son Almudena Castillejo y su estilo tan personal, Eduardo Parra y sus vibrantes colores, Curro Sújar y su elegancia y delicadeza o Noé Serrano y sus meticulosos detalles. Además de eso, conocer a personitas súper jóvenes con un talento brutal de las que también aprendo a diario, es increíblemente reconfortante, y participar en proyectos que me han inflado de felicidad como GRITO DE MUJER, portadas para Kiko Makenro y David González Lago o ilustrar tu pedazo de poemario SUSURROS AL OÍDO.

El mundo actual ha cambiado 360 grados. Nos han revolucionado las RRSS sobre todo en tiempos de pandemia. ¿Cómo te han ayudado éstas en tu carrera? Han conseguido que llegue a más gente. Obviamente las RRSS son imprescindibles si quieres que tu trabajo se conozca y gracias a ellas que alguien de la otra punta del planeta pueda verte está a solo un click.

La sociedad actual nos vende unos patrones pre diseñados de consumo, por ejemplo, en temas de tallas y cánones de belleza. ¿Qué opinas a respecto? ¿Cómo vislumbras el futuro en estos temas, especialmente con la juventud? Ay, la sociedad y sus modas. Pues es todo una auténtica porquería. Nos quieren sumis@s y a la merced de un mercado que nos vende una falsa realidad dañina y a veces hasta mortal para personas que quieren alcanzar esa pseudo perfección a toda costa. Y con la juventud lo veo muy crudo. Es cierto que aún existen pequeños grupos que se aíslan de esta esclavitud material y que viven felices al margen de tanta presión, y aunque son los menos, creo que con su comportamiento y nuevas ideas pueden hacer grandes cambios.

Tras lo peor de la pandemia, empezaste a realizar eventos culturales con el lema de “Cultura segura” sobre todo apostando por los nuevos valores en la cultura en general. Tras el parón del verano, retomas estas actividades, y aún con un porcentaje alto de la población vacunada, la pandemia nos sigue golpeando. ¿Sigues siendo fiel al lema de que la cultura es segura? ¿Qué le dirías a la gente que aún tiene ciertos miedos de asistir a eventos culturales? ¡Por supuesto! La cultura es, ha sido y será segura. A las personas que aún viven con cierto miedo les diría y les digo que aunque entiendo su preocupación deberían ir a los lugares donde se realizan estos actos, quizá unos días antes incluso para ver con sus propios ojos que TODO lo que se organiza en los diferentes locales y organizaciones de la ciudad está en perfecto "orden de revista", así calmaría esos temores y se animarían a disfrutar de todo lo que la ciudad ofrece.

Eres una defensora de todos los derechos humanos, en especial los de la mujer. Has apoyado diferentes causas y campañas a respecto, pero ahora estás trabajando en un proyecto maravilloso que defiende a la mujer y su belleza natural “Eres perfecta. Perfectamente imperfecta” ¿Cómo surge esta idea?

La idea surge del dolor. "Eres perfecta" nace del bullying a una niña de primaria por ser diferente, nace de la adolescente que sufre porque no entra en lo que la mayoría de "modelos" de las RRSS le muestran, nace de la mujer adulta que por no tener el peso o la apariencia impuestas, no se quiere y teme mostrarse tal como es, y nace de la mujer madura que por no tener la piel tersa y haber sufrido cambios NATURALES por la edad , es rechazada como mujer útil por la sociedad.

"Eres perfecta, perfectamente imperfecta" es una reivindicación del valor de la peculiaridad, que eso que tú ves un defecto es algo único e irrepetible que te hace increíblemente bella , y que da igual tu color, religión, inclinación sexual, talla, edad, nivel económico... eres maravillosa, preciosa y válida. No hay nada que pueda contigo.

“Eres perfecta. Perfectamente imperfecta” es un proyecto reivindicativo y muy ambicioso y ya que todos tus eventos son sin ánimo de lucro, ¿hay alguna forma de colaborar en éste? y si es así ¿cómo podemos hacerlo? Lo primero que pretendo es llevarlo a exposición física donde puedan verse a las 30 pedazo de mujeres que forman parte de esta colección y poder exponer nuestras experiencias del antes y el después de participar en él y para ello necesitamos recaudar lo suficiente para poder imprimir y enmarcar las 60 ilustraciones (positivo y negativo porque todas somos luz y oscuridad) y eso puede hacerse a través de BIZUM a un número que daré a quién este interesad@ en participar a través de mi correo marlem.canton@gmail.com o por PV en mis RRSS Facebook:Marlem Cantón - Instagram: @marlem_canton A parte de ser nombrados como mecenas en cada exposición que se realice estamos preparando una recompensa para algunos de ellos.

Cuándo podremos disfrutar de esta mágica exposición? Y ¿habría alguna posibilidad de que se pueda disfrutar también de forma virtual?

Cuando consiga recaudar lo suficiente, moveremos esta exposición de forma física en todos los lugares que seamos invitadas, esperamos llegar muy lejos y remover conciencias. Y de forma virtual pueden verse las diferentes láminas en el hashtag #eresperfectaperfectamenteimperfecta en Instagram, aunque ya estoy trabajando en crear una exposición con impresiones de todas estas maravillosas mujeres que se han prestado a algo tan necesario.

¿Qué mensaje le darías a todos nuestros lectores en especial a la juventud y a la mujer? Amate, te vas a necesitar. Y NO ESTAS SOLA. A la juventud les daría el consejo que les doy a mis hijos: sé tu mismo, estudia para labrarte un futuro y ser independiente, ama sin medida , da igual el género, solo SE FELIZ así en mayúsculas, y no tengas miedo, puedes llegar donde te propongas. Y a la mujer le digo cada día: amiga, hermana, juntas haremos grandes cambios porque juntas no hay quien nos venza, juntas podemos con todo.

Marlem ha sido para mí un honor poder entrevistarte y conocer más de ti y de tus proyectos. Gracias por ser un altavoz para la mujer de hoy, gracias por ser perfecta, Perfectamente imperfecta. Gracias a ti María por ahondar así en los sentimientos y el compromiso con lo que llevo a cabo. Te quiero amiga, SALUD Y ARTE!