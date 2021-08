¿Cómo elegir un carrito de bebé?: por carritosdebebe.eu Comunicae

jueves, 26 de agosto de 2021, 13:11 h (CET) Un carrito de bebe se podría decir que es un vehículo que se utiliza para transportar a los bebés recién nacidos manteniendo generalmente al bebé recostado frente a la persona que lo empuja. También se pueden encontrar estos carritos de bebés en modo sillita mirando al lado contrario de la persona que lleva el carro Claves para elegir el mejor carrito de bebé

Individual o no. Hay que tener en cuenta si el carro que se quiere adquirir es para un solo bebé, para gemelos, trillizos, etc. Estos carritos serán diferentes y cumplirán con las necesidades de cada persona.

Medidas. Una de las cosas más importantes a tener en cuenta son las medidas del carro ya que si se adquiere un carro demasiado grande igual no entra por la puerta de la casa o no se puede montar en un coche. En la mayoría de los carritos se podrán ver las medidas que ocupa el carro ya plegado para ver si podría caber en el maletero del coche.

Arnés. Se tiene que optar siempre por un arnés de cinco puntos. Si por el contrario se encuentra alguno con un solo cinturón hay que descartarlo por completo ya que no cumple con las medidas de seguridad necesarias para el bebé.

Silla de coche. Si se quiere ahorrar dinero a la larga, la mejor opción es optar por un carrito de bebé que se podría llamar un tres en uno. Estos carritos sirven tanto para cuando los niños son bebés, para quitar el capazo y ponerlo como sillita del coche e incluso de sillita de paseo para cuando el niño sea más mayor. Este tipo de carritos suelen ser algo más caros, pero a la larga sueles ahorrar bastante dinero.

Frenos en las ruedas. Casi todos los carritos hoy en día llevan un freno de bloqueo en las ruedas, pero si el carrito que se quiere adquirir no lo quiere se tendría que descartar por completo ya que podría causar en algún momento puntual un accidente bastante grave.

Otros accesorios. Existen otros elementos que quizás también podrían ser imprescindibles para el carrito del bebé. Algunos de ellos son:

Impermeable. Este artículo vendría muy bien agregarlo al carrito del bebé ya que ocupa muy poco espacio y podría venir muy bien si pilla una tormenta de lluvia en la calle mientras se está con el bebé. Muchos de ellos ya vienen incluidos en el carro así que lo ideal es informarse antes de comprar el carro.

Capota. Casi todos los carros suelen llevar capota ya que es más fuerte y resistente que las sombrillas e ideal para proteger al bebé del viendo o de cualquier otro factor meteorológico.

Mango regulable. Poder regular el mango del carrito del bebé es una de las características imprescindibles para la comodidad del paseo ya que no todo el mundo tiene la misma estatura. De este modo se podrá adaptar a la medida de cada persona siendo cómodo para ellos.

Paraguas. El paraguas es un accesorio que puede ser útil o no, dependiendo del lugar en el que vivas. Estos accesorios pueden ser muy útiles para aquellas personas que viven en un lugar donde hace mucho sol y a penas viendo ya que cualquier ventisca podría golpear y mover al paraguas.

Cesta de objetos o porta objetos. Esto es casi un accesorio esencial para la comodidad tanto del bebé como de la persona que lo pasea. Aquí se podrá dejar cualquier tipo de objeto para que no lo lleve encima el paseador y sea mucho más cómodo el paseo. Una vez se saben todos los factores imprescindibles a tener en cuenta a la hora de elegir un carrito de bebé, se puede fijar uno ya en diseño de estos. Hoy en día se pueden encontrar una gran variedad de diseños de carritos de bebés adaptándose siempre a las modas de cada época.

