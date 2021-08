​Dos de cada cinco jóvenes buscan la libertad financiera para su jubilación temprana Se alcanza cuando el dinero ya no es una preocupación para vivir, ya que los ingresos son superiores a los gastos Redacción

jueves, 26 de agosto de 2021, 09:47 h (CET) La pandemia ha supuesto un punto de inflexión para la mentalidad de muchos jóvenes profesionales que han comenzado a valorar más la calidad de vida que el volumen de trabajo.

Según Alfio Bardolla Training Group (www.alfiobardolla.es), la mayor academia de formación en Europa especializada en finanzas personales, el 78% de los jóvenes menores de 35 años cambiarían de residencia a un lugar más pequeño si con ello consiguieran mejorar su calidad de vida y alcanzar la conocida como libertad financiera.

Alfio Bardolla explica, "La libertad financiera es un estado personal en el que te permite vivir sin preocupaciones por el dinero. Un punto en el que los ingresos son superiores a los gastos. Para llegar a este punto, los ingresos pasivos son fundamentales".

Y es que las nuevas generaciones tienen un mayor acceso a la información y a los conocimientos relacionados con las finanzas personales. Esto les permite tomar decisiones que les mejoren la calidad de vida pensando en su futuro.

Según la academia, el 79% de los jóvenes españoles se interesan por cómo mejorar sus finanzas y en buscar estrategias de inversión para alcanzar la libertad financiera. 2 de cada 5 jóvenes asegura leer y formarse a través de las Redes Sociales, Internet, foros y academias sobre estrategias para una mejor salud financiera. De hecho durante la pandemia se ha multiplicado por 10 el interés por este tipo de formación.

En una reciente encuesta realizada por Alfio Bardolla Training Group, el 42% de los jóvenes aseguran que prefieren invertir antes que guardar el dinero en el banco. Prefieren formarse para conseguir que su dinero genere más dinero para el futuro. Las fórmulas más utilizadas por los jóvenes para invertir su dinero son el trading, las criptomonedas y la inversión inmobiliaria.

El trading o inversión en activos bursátiles es un tipo de inversión que ha captado siempre el interés de los jóvenes. Hoy es fácil practicarlo tan sólo con un ordenador y acceso a Internet. "Ganar una cifra importante, incluso en los mercados financieros, depende de tus conocimientos", explica Alfio Bardolla.

Las criptomonedas han experimentado un interés entre el 27% de los jóvenes que han comenzado en los últimos 12 meses a formarse e invertir en Bitcoins especialmente. El DeFi o Finanzas Descentralizadas han crecido un 200% especialmente empujado por el interés de los más jóvenes que ven en este sistema de inversión sin intermediarios una oportunidad para generar riqueza. Se trata de una fórmula muy utilizada entre los jóvenes que además cada vez exige mayor formación. Permite poder invertir cantidades de todos los tamaños. Desde el inicio de la pandemia el interés por este tipo de información ha aumentado un 200%.

La segunda fórmula más utilizada por los jóvenes sigue siendo la inversión en una vivienda, no para vivir sino para alquilar. "Desde nuestra academia de formación financiera, nos dirigimos a los que quieren aprender y estudiar, así que el hecho de que el precio de los inmuebles suba o baje no es tan importante. Lo importante es conseguir entender qué pasará en el mercado durante los próximos 3, 4 o 6 meses. Quienes asisten a nuestros cursos suelen ser personas que quieren invertir en operaciones inmobiliarias, con la idea de entrar y salir del mercado", explica el experto. Los tipos actuales son, sin duda, ventajosos para la compra de inmuebles, pero para la compra de inmuebles destinados al alquiler.

Hay muchos lugares, incluso en España, donde los alquileres y las cuotas de las hipotecas de alguna manera no se corresponden. Así que, para obtener mayores beneficios, es mucho más conveniente comprar y alquilar. No obstante, para hacer estas operaciones también hay que adquirir unas técnicas específicas, ya que la técnica, el estudio y el aprendizaje permiten a las personas alcanzar resultados superiores.

