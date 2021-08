El secreto de la verdadera comida italiana, por Mozzarella Basilico Emprendedores de Hoy

miércoles, 25 de agosto de 2021, 14:19 h (CET)

Una verdadera experiencia culinaria inolvidable al paladar es la pizza. Proveniente de Italia, esta es famosa en el mundo por ser una preparación que combina el sabor de la salsa de tomate tradicional italiana con una amplia variedad de ingredientes especiales entre los que no puede faltar el queso mozzarella como protagonista.

Un tema de debate que mucho se habla entre comensales y aficionados por la comida italiana es saber cuál es el secreto de una buena pizza. Aunque cada receta es única, en Mozzarella Basilico están convencidos de que cuidar cada detalle de los ingredientes que se añaden a la pizza, desde el cultivo hasta la preparación del alimento, es indispensable para crear recetas únicas que conquisten los sentidos de los comensales. Esta pizzería dispone de una amplia oferta de pizzas con sabores inigualables difíciles de olvidar.

Auténtico sabor tradicional de Italia para el mundo: Pizzería Mozzarella Basilico El Puerto de Santa María se ha convertido en una de las zonas de Cádiz con mayor oferta gastronómica en la región. Es imposible visitar esta región y no sentir un rinconcito de Italia en España. Para completar esta experiencia, no hay nada mejor que disfrutar de una buena pizza y, en este sentido, Mozzarella Basilico, destaca entre la preferencia de los comensales por conservar el sabor tradicional italiano. La propuesta gastronómica de esta pizzería se destaca por ofrecer comida italiana de calidad, fusionando los valores de la cocina de Italia con los ingredientes frescos de tierras españolas, creando así recetas con mucho sabor y personalidad.

Variedad de ingredientes frescos en un solo bocado Mozzarella Basilico es famosa por su variedad de pizzas clásicas que combinan ingredientes especiales como tomate y mozzarella sin lactosa con diversos elementos frescos como champiñones, rúcula, pimientos, cebolla, variedad de quesos, jamones y salsas que pueden elegirse a gusto del cliente. También ofrecen pizzas gourmet, elaboradas con ingredientes exclusivos como nueces, salsa pesto o salmón ahumado, entre otros.

Para los vegetarianos que no quieren perder la oportunidad de probar una buena pizza, en Mozzarella Basilico encuentran un menú especial de pizzas veganas con los productos más frescos del mercado. Todas las pizzas pueden elegirse en tres tamaños a gusto del comensal, 26 cm, 33 cm y 40 cm.

Pensando en la comodidad y satisfacción de sus clientes, Mozzarella Basilico ofrece a sus visitantes una experiencia gastronómica diferente en un ambiente donde la cultura italiana se hace sentir. También ofrecen servicio a domicilio gratis con variedad de platos italianos y pizzas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.