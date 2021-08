La abdominoplastia de Clínica Tarrazo Emprendedores de Hoy

miércoles, 25 de agosto de 2021, 11:57 h (CET)

Para mejorar la imagen y tratar de evitar los signos del envejecimiento, los hombres y mujeres optan por distintas alternativas. Actualmente, existen técnicas muy modernas e innovadoras a las cuales se puede recurrir cuando se desea corregir o perfeccionar alguna parte del cuerpo.

Una de ellas es la abdominoplastia, la cual tiene como foco el mejoramiento estético del área abdominal, obteniendo resultados impresionantes. En Clínica Tarrazo cuentan con personal especializado en la realización de esta cirugía, quienes logran siempre superar las expectativas de los pacientes.

La abdominoplastia permite conseguir un vientre plano La abdominoplastia es un procedimiento quirúrgico que se realiza en las paredes del abdomen para extraer el exceso de piel y grasa acumulada en la zona. Al mismo tiempo, reconstruye y fortalece la musculatura de la pared abdominal.

Esta técnica está dirigida a hombres y mujeres que por diversas razones, como la obesidad, embarazos, sedentarismo o pérdidas importantes de peso, requieran corregir problemas estéticos causados por la flacidez, estrías, cicatrices o distensión.

Cada caso es único y, por esta razón, en Clínica Tarrazo brindan la asesoría adecuada y adaptada a cada paciente, para que la cirugía solucione cada caso específico. Con este procedimiento se logra un contorno abdominal ideal, ya que no solo se retira el exceso de grasa y flacidez, sino que también se generan unos pliegues en los músculos abdominales, trayendo como resultado un vientre renovado y estilizado.

Experiencia e innovación con Clínica Tarrazo Clínica Tarrazo es un centro médico especializado en Cirugía plástica, estética & reparadora y medicina estética regenerativa, con un equipo que cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector. Actualmente, ofrece sus servicios en Madrid y en Santo Domingo, República Dominicana.

Clínica Tarrazo brinda el mejor servicio a sus clientes y se centra en conocer cada caso específico y comprender las necesidades de sus pacientes. Por esta razón, siempre ofrece una primera valoración sin compromiso en la que el médico especialista y el paciente puedan hablar de sus necesidades, deseos y expectativas en cuanto al tratamiento al que se quiere someter. Gracias a esto y a sus buenos resultados, los pacientes siempre quedan satisfechos.

Igualmente, cuenta con un amplio abanico de servicios enfocados en conseguir la mejor versión de sus pacientes. Entre sus servicios destacan el cuidado del cuerpo, cara, pelo y ginecoestética. Los tratamientos pueden ser de tipo quirúrgico o no, dependiendo del requerimiento de cada caso particular. Además, recientemente se han adentrado en el mundo de la cosmética natural, para poder ofrecer a sus pacientes un cuidado integral tanto en la clínica como desde su casa.

Clínica Tarrazo brinda una atención de calidad a través de los tratamientos más innovadores y el personal más cualificado, haciendo posible que los clientes siempre queden satisfechos y sean su mejor versión.

Si se quiere conocer los servicios de Clínica Tarrazo, es posible hacerlo visitando su página web, donde se encuentra disponible toda la información necesaria, agendar una cita y ver los testimonios de pacientes felices que avalan los servicios de este prestigioso centro médico.

